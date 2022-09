El polivalente atacante de las Chivas de Guadalajara, Roberto Carlos Alvarado, se rifó la noche del miércoles en una entrevista exclusiva con el canal de la transmisión oficial al lanzar una épica advertencia a la Liga MX tras la inspiradora victoria 2-1 sobre los Xolozcuintles de Tijuana en el Estadio Caliente, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2022, ¿qué fue lo que dijo el Piojo en esa particular intervención?

Alvarado, figura protagónica del épico triunfo en la frontera al anotar el primer tanto del duelo en el día de su cumpleaños, atendió en las instalaciones del hotel de concentración a una entrevista de la cadena FOX Sports, que transmitió el compromiso a través de su señal premium, por lo que aprovecharon la ocasión para conocer su opinión en el programa La Última Palabra, que se emitió tras el duelo y en el que reconoció que festejó el especial día "desde temprano. Me tocó en la comida un pastelazo, pues descansar para el partido y contento, porque lo quería celebrar con un triunfo y con un gol y pues, se me dio".

El Piojo al ser consultado por la racha positiva que inició tras el Clásico Tapatío, aseveró que "creo que si bien no cambió nada, porque hemos venido trabajando de igual manera; sí hemos mejorado en la defición, que nos había costado bastante y creo que hemos sido contundentes en estos últimos partidos y eso ha sido importante para poder sacar los resultados. Creo que eso ha sido lo único que ha cambiado y el equipo ha dejado todo en la cancha, los que están en el 11 y los que entran de cambio también están haciendo las cosas muy bien".

Alvarado, quien puede desepeñarse como mediocampista, volante, extremo por derecha y hasta delantero centro, reveló a la mesa de La Última Palabra que "con la línea de cuatro nos hemos sentido muy bien, muy cómodos y en lo personal, me gusta cuando me pone ahí por fuera (extremo por derecha) junto con Alexis (Vega), ahora me tocó con el Chicote (Calderón) que me da la libertad de moverme para todos lados y la verdad, que al equipo le ha venido bien la línea de cuatro y somos de las mejores defensivas, que eso también nos ha ayudado bastante y ser contundente en las jugadas que hemos tenido y bueno, contentos por el triunfo y queremos seguir con esa buena racha".

Goles del Piojo y Luis Olivas sellaron la victoria en Tijuana

El polivalente volante de las Chivas fue consultado por la reciente polémica arbitral en Toluca y refirió que "si bien no me quisiera meter tanto en ese tema, ya ahí lo va a hablar (Ricardo) Peláez. Pero nos toca remar contra esas cosas, estar concentrados, porque al final, cuando marcan el gol fue una desconcentración para nosotros y mantenernos enfocados fue lo que al final nos dio para meter el segundo gol y poder sacar el resultado. Ya verá Ricardo (Peláez) cómo le hará para hablar con la gente que tiene que hablar, pero nosotros vamos a seguir en lo nuestro, seguir trabajando e ir buscando los tres puntos".

"Yo veo un equipo de Chivas muy fuerte, que viene mejorando todas las semanas, con cada partido y siento que le podemos pelear a cualquiera: le ganamos a Rayados, que es un gran equipo (era líder en ese momento), ahora a Tijuana que también es muy jodido jugar aquí en su cancha, pero nosotros vamos paso a paso, pensando partido a partido y desde un principio el propósito es entrar a Liguilla y pelear títulos, que es la idea". Roberto Carlos Alvarado

Roberto Alvarado anotó su primer tanto de este Apertura 2022 (Chivas)

Desde la mesa del programa La Última Palabra, que transmite FOX Sports, le preguntaron a Alvarado: ¿Qué se cuide el América? A lo que atinó a responder de forma épica con una advertencia: "No, que se cuiden todos los equipos que nos toca enfrentar, porque no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir metiendo, a seguir peleando por lo que merece Chivas, lo que merece la afición y vamos a sacarle canas a todos los equipos con que nos toque jugar". André Marín, conductor del reconocido programa, le pidió "dime que el Guadalajara le va a ganar al América, el Clásico" y replicó con más calma al señalar que "no quiero meter polémica, pero vamos a buscar ir por los tres puntos, obviamente. El América viene jugando bien, eso se sabe, también hay que respetar que vienen haciendo las cosas bien, pero en el Clásico se deja todo, se deja el alma y ese día no va a ser excepción para nosotros, vamos a buscar los tres puntos, porque todos le quieren ganar al América".

