El entrenador del Guadalajara está consciente de que no han conseguido absolutamente nada y mantendrán el mismo ritmo que en las más recientes jornadas.

Chivas ya dejó atrás el pésimo arranque de torneo en el que no eran capaces de anotar goles y por ende de conseguir victorias, ya que los de la Perla de Occidente están de vuelta en el Apertura 2022 al conseguir cuatro triunfos de sus últimos cinco partidos; sin embargo, el entrenador Ricardo Cadena sabe la exigencia del club al que representa y lanzó una fuerte revelación.

El Guadalajara vivió uno de sus peores arranques de torneo, ya que anotó su primer gol hasta la jornada 3 y su primer triunfo hasta su noveno partido, resultados que lo rezagaron en la tabla general; sin embargo, los resultados recientes lo han catapultado hasta la posición número 7, aún con aspiraciones de calificación directa.

“En todo momento, quien ocupe el cargo de estar al frente de un equipo como Chivas sabe el compromiso y la responsabilidad tan grande que es. Yo siento un gran compromiso y tengo la bendición de estar al frente de esta institución y por supuesto que va a haber presión. Todo aquel que ocupe este cargo o que juegue en este equipo debe saber y entender que la presión va a existir todo el tiempo”, aseguró Cadena a su llegada a la ciudad de Guadalajara este jueves tras el triunfo frente a Tijuana.

Ahora el Rebaño deberá preparar su siguiente compromiso que será el próximo sábado en la cancha del Estadio Akron cuando reciban a un desesperado equipo del Puebla que acumula 11 partidos sin ganar, en donde los últimos ocho han sido empates, por lo que llegarán urgidos de un triunfo frente al Guadalajara.

¿Hay tranquilidad en Chivas?

Ricardo Cadena dejó en claro que no pueden aflojar el paso debido a que aún no tienen amarrado ni siquiera el boleto al Repechaje: “Aún todo y eso, debemos seguir trabajando porque no hemos conseguido absolutamente nada, debemos encarar esta parte final del torneo con la seriedad y compromiso de sumar los más puntos posibles y ubicarnos en la mejor posición”, concluyó.

