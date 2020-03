"No se trata de poner pretextos, se trata de ganar puntos": Tena

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, aseguró este miércoles que "no se trata de pretextos, se trata de ganar puntos", luego de solicitar la postergación de su partido en Querétaro correspondiente a la undécima jornada del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, luego que seis de sus jugadores fuesen convocados por la selección mexicana que disputará el torneo Preolímpico de la Concacaf.

Es @Chivas la base de @miseleccionmx sub 23 para el Preolímpico de @Concacaf que otorga dos boletos al torneo de futbol masculino de @Tokyo2020es https://t.co/rJlaQs045D pic.twitter.com/Jb6zupft46 — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) March 10, 2020

El entrenador del Rebaño Sagrado, quien compareció este miércoles a la conferencia de prensa en la ciudad deportiva de Verde Valle, consideró que el receso por la Fecha FIFA "sí afecta, por supuesto. A todos los equipos les va a afectar, eso lo sabemos los que paran una semana, nosotros que teníamos que parar dos por lo que estamos solicitando (reprogramar su partido en Querétaro), porque ni modo". Tena añadió que "tenemos que adecuarnos de la mejor manera, nuestros jugadores de la selección olímpica juegan la final del torneo el día primero (de abril) y nosotros jugaríamos tres días después (contra Morelia, la fecha 12)".

El "Flaco" Tena, campeón olímpico con la selección mexicana en Londres 2012, aseguró que con la solicitud de la postergación del encuentro en Querétaro "no se trata de poner pretextos, se trata de obtener puntos, porque sabemos que esto no se va a definir hasta la fecha 17 y contanto la diferencia de goles, así es nuestro torneo afortunadamente" y agregó que "no es justo que nos quiten a seis jugadores y tengamos que jugar un partido oficial".

El Rebaño Sagrado, que viene de imponerse 2-1 sobre Atlas en la edición 113 del tradicional Clásico Tapatío en el legendario Estadio Jalisco por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa y en pleno, para el duelo del sábado frente a Monterrey, en el marco de la décima jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.