El Guadalajara está en alerta máxima, luego de obtener un empate en San Luis, pero aún sin ganar después de cuatro partidos, por lo que la escuadra comandada por Marcelo Michel Leaño trabajará a marchas forzadas para corregir errores aunque comienzan a circular versiones acerca de candidatos para sustituirlo en caso de ser cesado.

Alexis Vega preocupa a la directiva

Desde diciembre pasado el Rebaño Sagrado está tratando de cerrar la extensión de contrato del mejor artillero que tienen en el Clausura 2022 con cuatro anotaciones, pero por una u otra razón no se ha logrado que el Gru firme su nuevo acuerdo, ya que el que está vigente concluye en diciembre de este año. La directiva le ha cumplido sus deseos como aumento de sueldo y facilidades para ir a Europa.

Alineación de Chivas para recibir a Santos

El Rebaño Sagrado tratará de dejar atrás la mala racha para obtener su tercera victoria del torneo, por lo cual echará mano de sus mejores hombres con esta alineación:

Portero: Raúl Gudiño

Defensas: Hiram Mier, Luis Olivas, Issac Brizuela y Miguel Ponce.

Mediocampistas: Fernando Beltrán, Sergio Flores y Sebastián Peérez Bouquet

Delanteros: Jesús Angulo, José Juan Macías y Roberto Alvarado.

Matías Almeyda explica por qué no ha regresado

Su paso por la MLS no ha resultado como deseaba, sin embargo el “Pelado” no sabe por qué cada que un equipo mexicano pasa por un mal momento, incluido el Rebaño Sagrado, su nombre sale a la luz como una posibilidad para cambiar de aires, pero sí reconoció que él nunca ha buscado colocarse en ningun lado: “Cualquiera que está en el mundo del futbol puede decir que el que se está vendiendo soy yo, y yo no me vendo. Estoy lejos de eso. Mucha gente lo puede hacer a propósito".

Brizio amenza a Chivas

El Club Guadalajara no pudo ocultar su malestar por el trabajo arbitral de Fernando Hernández en el compromiso donde cayeron 3-2 frente a Puebla por la Jornada 7 en el Estadio Akron, lo cual propició que a través de Twitter manifestaran su inconformidad, pero todo indica que esto le costará una sanción a la institución, según la advertencia del presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio: “Si un equipo rompe esa comunicación institucional va a tener una sanción, no mía, sino de los órganos competentes de la Federación”, explicó en entrevista para ESPN.

