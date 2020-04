Oswaldo Alanís aprovecha cuarentena en su casa en EEUU y se vuelve granjero al crear un huerto en el jardín

Hoy tenemos más tiempo en casa de lo normal y estamos aprovechando el pequeño huerto para plantar algunas cosas, ya había Kale (Col Rizada), Cebolla y recién sembramos lechugas y espinacas.���� . Pintan bien, poco a poco van saliendo los primero brotes ���� . Es buena actividad ��‍�� . Alguien está cosechando algo en casa?. . Someone is harvesting at home? ��‍������ . #quedateencasa #cosecha #farmer #familia

A post shared by Oswaldo Alanis (@osalanis) on Apr 19, 2020 at 3:19pm PDT