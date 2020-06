Oswaldo Sánchez recordó la calificación al repechaje para ser campeón con Chivas en el Apertura 2006 y avalar su regreso a la Liga MX

Oswaldo Sánchez, ex portero de las Chivas de Guadalajara, rememoró este sábado el título que conquistaron después de calificar a la Liguilla como parte de la repesca en aquel Torneo Apertura 2006 y desarrollo esa anécdota para argumentar y verle la parte positiva al regreso del repechaje al formato de la Liga MX, que fue oficializado hace unos días y se reestrenará en este venidero semestre, entre la pandemia de coronavirus o Covid-19 en la república.

El legendario guardameta del Rebaño Sagrado, durante un entrevista con el diario ESTO para un trabajo especial sobre el regreso del repechaje, desempolvó su anécdota que cumple casi 14 años de aquel logro rojiblanco, para compartir cómo fue la sensación de haber salido campeones desde esa fase y aseguró que "tengo muy presente ese repechaje. Nosotros en Chivas estábamos prácticamente eliminados, nuestro último partido fue en Veracruz, resulta que lo goleamos y nos metimos al repechaje en ese formato, pasamos el repechaje y después pudimos ser campeones".

Sánchez recordó ese título que ganaron en 2006 ante Toluca (Foto: JAM media)

"San" Oswaldo reconoció que "el hecho de que se reactive la competencia en todos los grupos y todos los niveles es atractivo; después de eso vino la estrella 11 para Chivas, fue algo mágico y descomunal poderla disfrutar y ser parte de esa historia. Aquí no se engaña a nadie, se avisa con tiempo y todos partirán con esas reglas, por eso para mí sí es atractivo que haya repechaje, me gusta la idea de este formato, así de tajante soy". Agregó que para esta parte del certamen la "presión no le quita a nadie, porque la presión de la Liguilla ya sea repechaje, cuartos de final, semifinal o final, es diferente. Ahí los equipos están concentrados y la presión se vive siempre. El futbolista que no siente la presión tiene que retirarse, porque la presión es pasión, orgullo, responsabilidad y el que controle sus emociones es el que termina haciendo buenas Liguillas y sale campeón sin importar cómo haya quedado en la tabla. Yo creo que está interesante, el formato tiene su sentido de lógica en el aspecto de que todos deben de participar; hay grandes equipos que tienen una enorme infraestructura y siempre se terminan llevando los campeonatos. Que haya esa paridad de circunstancias y esa dualidad en el sistema de competencia me parece bien".

��"Nosotros en Chivas estábamos prácticamente eliminados, nuestro último partido fue en Veracruz, resulta que lo goleamos y nos metimos al repechaje": Oswaldo Sánchezhttps://t.co/pj0iUwNP4J — Esto en Línea (@estoenlinea) June 13, 2020

El ex arquero rojiblanco fue uno de los que experimentó el repechaje y salir campeón al final de ese torneo y en la entrevista publicada por ESTO reiteró que "me parece interesante el tema de repechaje. El hecho de que todos tengan la posibilidad de ser campeones reactiva la Liga de alguna forma. Si ahorita nos ponemos a pensar, los que pelean siempre campeonatos son los mismos y esto de alguna forma es algo para equiparar las posibilidades hacia todos. Me resulta atractivo, porque la Liguilla del futbol mexicano es espectacular". Advirtió que "yo comparto la idea del repechaje. A mí se me hace atractivo que todos los equipos tengan posibilidades de campeonar, aparte es parejo, porque de entrada el torneo correrá con las mismas reglas para todos, entonces no es un secreto, no es algo que se saque de la manga; todos partirán de cero y eso lo hace equitativo".

Sánchez reconoció que a pesar de la diferencia de planteles entre muchos clubes en la actualidad, la repesca permitirá acortar distancias con partidos de eliminación directa al señalar que "a final de cuentas una nómina te marca la pauta de que tienes calidad en tu plantilla, la experiencia también te marca ese punto, pero ya en la competencia el que llega de repechaje si está embalado, si encuentra jugadores en buena forma, si no tiene lesionados le puede competir al que sea. Está muy claro mi concepto: para mí está interesante, lo hace más dual y le da posibilidades al más débil de pelearle el título al mejor. En ese sentido, para mí eso es competencia y es una buena medida".

ESTO resaltó que Pachuca, Morelia y Chivas fueron los únicos en ganar al avanzar a la Liguilla por el repechaje (Infografía: ESTO)