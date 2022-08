El fin de semana pasado durante el partido entre las Chivas de Guadalajara y los Pumas de la UNAM, el exportado rojiblanco Oswaldo Sánchez fue señalado de hacer un comentario acerca de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, sin embargo el ahora analista publicó un tuit para negar completamente las acusaciones generando un gran revuelo en la famosa red social.

Los aficionados que estaban viendo el encuentro por TUDN donde el Rebaño Sagrado se llevó el triunfo 3-1, nunca detectaron lo que supuestamente dijo San Oswaldo, pero incluso en distintos medios de comunicación se dejaron llevar por noticias fake gracias a que un usuario en Twitter mencionó que el mundialista mexicano se había referido a una de las tragedias nacionales que siguen causando indignación en México.

Tanto fue el furor provocado que el mismo Oswaldo Sánchez tuvo que salir desmentir la situación argumentando que nunca diría algo tan doloroso en el ámbito nacional: “Jamás, completamente falso lo que han manejado algunos medios acerca de un supuesto comentario que hice en la transmisión de ayer haciendo alusión a una tragedia de nuestro país. Jamás diría algo así y los invito a no caer en fake news. Abrazo y buen domingo”.

Pero los aficionados lo atacaron de manera importante en su cuenta de Twitter no solo por este comentario, en general criticaron su estilo para analizar en las transmisiones de TUDN y realmente fueron pocos los que salieron en su defensa, incluso seguidores de Chivas también se manifestaron en su contra y es que cabe señalar que existe cierto recelo por la manera en que se fue de Guadalajara en el 2006.

Oswaldo Sánchez, ¿por qué ya no lo quieren en Chivas?

Además de que su salida del Rebaño se dio justo en el momento que consiguieron el título del 2006 cuando vencieron a Toluca en la Gran Final, Oswaldo convocó a una rueda de prensa donde lloró por irse del que en ese momento dijo, era el equipo de sus amores, pero fue señalado por muchos fanáticos por haber preferido el dinero, aunque años después se ventiló que la directiva le dio las opciones de elegir entre Tigres y Santos, reconociendo que su intención era retirarse en Guadalajara.

"Me equivoqué porque debí salir a esa conferencia de prensa donde anunciaban mi salida a decir la verdad. Me dijeron que eligiera entre Tigres y Santos, yo no lo hice porque pensé que iba a regresar a retirarme a Chivas. O sea, en esa época no tenía la madurez que tengo ahora, me equivoqué, debí de salir porque así me pude haber quitado muchas mentadas de madre que los aficionados del Guadalajara me dieron", comentó Oswaldo Sánchez, el analista de TUDN.

