Uno de los movimientos más importantes que se realizó durante el pasado mercado de fichajes en el futbol mexicano fue la contratación de Víctor Guzmán a Chivas; sin embargo, para que eso se hiciera realidad el Rebaño debió prescindir de Jesús Angulo, quien rompió el silencio y dejó entrever que la negociación pudo caerse en cualquier momento.

El Canelo volvió a aparecer en YouTube para ponerle fin a su ciclo en el Guadalajara, en donde consideró que su lesión influyó en la decisión de la directiva de involucrarlo en la negociación, aunque reveló que hubo un momento en que pudo caerse el intercambio por el Pocho.

ver también Chivas arrasa en todas las categorías

“No estaba contemplado salir de Chivas, el plan era quedarse. Hubo cuestiones de intercambio, entraba en una transacción que se estaba haciendo en el club. Por mi lesión no estaba teniendo tantos minutos (…) Esa es la razón más importante del porqué se da mi salida de Chivas. Como venía regresando de mi lesión no pasaba por buen momento y entré en la transacción. Siempre fueron claros conmigo, no hubo problema.

“Al final estaba que se daba y no se daba, por eso no tenía tanta participación con el equipo, porque no me querían arriesgar a que me lesionara más o llegar con algún problema”, aseguró Angulo.

Chivas lo impulsó en redes sociales

“Me prohibían hacer videos, me decían si haces videos ya no vas a jugar. Mentira, al contrario, en Chivas nunca me prohibieron nada, siempre me sentí apoyado. Nunca hubo un regaño o llamadas de atención. Con los de prensa tratábamos de hacer dinámicas para mis redes sociales o las de Chivas”, concluyó el Canelo.

