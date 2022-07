El mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Pável Pérez tuvo que abandonar la cancha del Allegiant Stadum en camilla luego de un tremendo golpe que se llevó por parte del jugador de la Juventus, Nicolo Crudig, encendiendo las alarmas para el cuerpo técnico encabezado por Ricardo Cadena, quien lo que menos necesita en este momento son más ausencias.

El Rebaño Sagrado no pudo obtener un buen resultado contra la Vecchia Signora la noche del viernes al caer 2-0, sin embargo la preocupación aumentó no solo por la falta de gol en otro partido más, también por la lesión que provocó la salida del volante, quien no pudo levantarse por su propio pie para salir de la cancha, debido al terrible impacto que sufrió.

Fue al minuto 58 cuando en una jugada que parecía muy normal, Pérez buscó robarle el esférico a Crudig, pero el elemento de la Juve alcanzó a estirar el pie e impactar con su talón en la espinilla del centrocampista de Chivas, lo cual le provocó un fuerte dolor que le impidió seguir dentro de la cancha.

Los servicios médicos ingresaron de inmediato para atender al joven canterano rojiblanco, pero no pudieron reincorporarlo al duelo, por tal motivo tuvo que abandonar el césped con un rostro de evidente dolor que puso a temblar al estratega Ricardo Cadena, quien sumaría otro lesionado más a las bajas de Jesús Angulo, José Juan Macias y Jesús Molina.

Chivas no ha informado sobre la lesión de Pavel Pérez

Hasta el mediodía de este sábado 23 de julio los servicios médicos de Guadalajara no han emitido algún comunicado para explicar la situación física de Pérez, quien ha jugado a lo largo de este Apertura 2022 solamente 50 minutos en los cuatro partidos que van de la campaña regular. Cabe recordar que el mediocapista fue titular en el compromiso frente a la Juventus.

