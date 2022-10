Hay ocasiones en que las decisiones en el interior de Chivas suelen ser sumamente complicadas y por ende polémicas, en donde una de las más cuestionadas fue la de Jorge Vergara y Angélica Fuentes de designar al jefe de servicios médicos del club, Rafael Ortega como presidente deportivo.

El médico de cabecera de múltiples deportistas reveló en entrevista con David Medrano que su designación se debió a un ejercicio que realizó, junto a otros miembros del staff del Guadalajara, en donde convenció a los entonces propietarios del conjunto tapatío.

“Se hizo una dinámica con un psicólogo, nombraron a gentes que trabajábamos en el staff de Chivas y nos citaron a cinco o seis personas: tú, David Medrano, eres el público, fulanito eres empleado, tú administrativo, tú eres la historia, tú Rafa eres Jorge Vergara. Así nos dieron una función a cada quién. El psicólogo planteaba un problema y todo mundo daba sus propuestas de soluciones.

“Aquí el equipo es del pueblo, la gente es feliz cuando ve a Chivas ganar. Tú, jugador, debes entregarte, da tu vida por el equipo (…) Al mes, Jorge y la señora Angélica me invitan, yo pensé que ya me iban a correr, pero cuando Jorge me dice: ‘te invitamos porque queremos que seas el presidente de Chivas’, ‘estamos hablando en serio’. ‘Tú jugaste ahí, ya le entiendes porque tienes un equipo (Atotonilco), los jugadores te quieren, la gente te ve bien, la prensa te ve bien”, recordó.

¿Cuándo fue Rafael Ortega el presidente de Chivas?

El galeno fue presentado como el mandamás deportivo el 11 de enero de 2011, permaneciendo durante 15 meses en el puesto, renunciando al cargo en abril del 2012 para cederle su lugar a Todd Beane, quien fue el representante del Instituto Cruyff que no pudo concluir su ciclo por decisión de Jorge Vergara.

