Efraín Álvarez, mediocampista ofensivo de Los Angeles Galaxy, no se encuentra conforme con la cantidad de minutos que ha recibido hasta este momento en la temporada de la Major League Soccer (MLS), por lo que ya solicitó su salida.

El mediocampista ofensivo de Los Ángeles Galaxy, Efraín Álvarez, reveló que no se encuentra conforme con la cantidad de minutos que ha recibido hasta este momento en la temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS), por lo que ya solicitó su salida del equipo y uno de los destinos predilectos del joven mexicoamericano serían las Chivas de Guadalajara en la Liga MX como lo confesó a inicios de mes, cuando se enfrentó a los rojiblancos en la tanda inaugural del Showcase de la Leagues Cup 2022.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplió este lunes con una sesión vespertina de entrenamiento en su regreso a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para comenzar con los prepararativos de su próximo compromiso: frente a Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2022, aún con la misión pendiente de conquistar su primera victoria del campeonato.

Efraín Álvarez, de apenas 20 años de edad, es uno de los mexicoamericanos que ha generado más expectativa en el último tiempo, pero atraviesa una irregular temporada en la MLS ante la falta de minutos con la franquicia galáctica. Una nota de AS refirió información del reportero de AS USA Latino en Los Ángeles, Rodrigo Serrano, quien adelantó que el atacante "no vería con malos ojos marcharse de la institución de Dignity Health Sports Park al finalizar la campaña actual y la Liga MX es la opción que más se contempla para su futuro".

Chicharito y Efraín Álvarez enfrentaron a Chivas el 4 de agosto (LA Galaxy)

Las Chivas de Guadalajara serían el principal destino y el más atractivo para el mediocampista ofensivo, quien ya cumplió su sueño de enfrentar al equipo favorito en su familia y en el que se impusieron 2-0 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, que elevó el telón del Showcase de la Leagues Cup 2022, para unirse a otros mexicoamericanos como Isaác Brizuela o Miguel Ángel Ponce. Aunque al Rebaño Sagrado le salió competencia, pues apareció el club Puebla en el mercado para solicitar información de la disponibilidad del futbolista.

Álvarez acumula tan solo cinco partidos completos de las 24 participaciones que ha sumado en esta campaña con la franquicia angelina, con 11 titularidades y 6 como suplente, además, registra tres goles y tres asistencias. Chivas de Guadalajara y Los Angeles Galaxy mantienen buenas relaciones institucionales tras concretar en el pasado reciente la transferencia del volante Uriel Antuna, quien actualmente se encuentra en Cruz Azul.

El mexicoamericano tendría Chivas como opción principal (L.A. Galaxy)

