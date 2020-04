"Quiero llegar y romperla": JJ Macías revela la meta de su sueño europeo en El Chiringüito de Jugones

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, reveló detalles de su sueño europeo en una entrevista con El Chiringuito de Jugones y confesó que no solamente espera llegar al futbol de Europa, sino que "quiero llegar y romperla" con el club que le permita migrar al viejo continente, para continuar con su carrera profesional.

El canterano del Rebaño Sagrado, de apenas 20 años de edad, sostuvo el viernes un extensa platica con el famoso programa de futbol español: El Chiringüito de Jugones, en su edición especial "en casa", debido a la pandemia por el coronavirus o Covid-19 que tanto ha afectado a España y le contó todo su sueño europeo al periodista Diego Plaza.

Macías espera cumplir pronto su sueño europeo

¿Es tu meta, venir a Europa?

- "Es una de mis metas a corto plazo".

¿Y ese sueño de Europa se puede cumplir ya este verano?

- "Creo que primero hay que estar concentrados en salir adelante de esta pandemia, para poder ya platicar de ese tema, pero esperemos se dé".

El atacante tapatío para extenderse entre las breves respuestas que ofreció al periodista español durante la entrevista, agregó con suma confianza en sus palabras que tras salir de Guadalajara su deseo "no nada más llegar, quiero llegar y romperla en el equipo que me de la oportunidad. No es que llegué a Europa y ya, está listo, cumplí lo mío. No, es llegar y marcar historia".

¿Un club o país de preferencia para llegar a Europa?

- "No, creo que me siento preparado para jugar en cualquier país, pero ahora si que el equipo que me de la oportunidad y me reciba ya como un referente o al menos que me de minutos".

Checa la entrevista completa: