Chivas no ha tenido el comienzo de torneo que la institución y la afición esperaba, debido a que solamente ha sumado tres puntos de 12 posibles; sin embargo, el legendario Ramón Morales considera que pese a la falta de gol, el equipo de Ricardo Cadena ha encontrado lapsos de buen futbol.

“Creo que no es el inicio que esperaban. Todos se preparan para sacar resultados y bueno, el equipo ha estado bien y ha tenido buenos minutos de futbol, pero no ha podido concretar, no ha hecho goles (…) Si pones el pasado como referente, puede ser que sí se vea mal el inicio, sí ha sido difícil. Pero la verdad es que es complicado la cuestión de los resultados, pero reitero, el equipo no ha jugado mal, pero no lo ha visto reflejado con goles”, aseguró el exmediocampista en palabras para el ESTO.

Consciente de que el principal problema que tiene el Guadalajara radica en su falta de contundencia, el Eterno Capitán destacó que históricamente es un dolor de cabeza para el Rebaño la posición de centro delantero, en donde su éxito radica en el trabajo colectivo.

“Están buscando. Tenían a Macías como el delantero titular, al lesionarse buscan quién llene ese espacio. Es una posición que en Chivas se busca con lupa, esperando al jugador que pueda ser el goleador. Han pasado algunos, pero todo depende del funcionamiento del equipo, de las oportunidades que te generen y ahí se basará, si el que esté en su momento las concreta”, concluyó Morales.

¿Cuándo jugará Chivas?

Después de su duelo amistoso contra Juventus, en donde los tapatíos cayeron por marcador de 2-0, el Guadalajara ya se prepara para su siguiente compromiso que tiene en puerta que será contra el Querétaro en la cancha del Estadio Corregidora el próximo miércoles 27 de julio en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

