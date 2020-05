Ramón Morales revela el motivo que llevó a confiar en el proyecto de Ricardo Peláez para Chivas de Guadalajara

Ricardo Peláez, actual director deportivo de las Chivas de Guadalajara, llegó en diciembre pasado al redil y una de las primeras sorpresas que dio fue la gran inversión que realizó la institución tapatía para armar un nuevo plantel, por ello, el ex capitán Ramón Morales ofreció las razones que llevaron al alto mando rojiblanco a confiar en el proyecto del ex delantero.

Amaury Vergara, presidente heredero del Rebaño Sagrado, justo después del fallecimiento de su padre Jorge Vergara y tras asumir las riendas de la organización confió el comienzo de este nuevo ciclo en Verde Valle a un ex jugador y exitoso directivo, quien buscó una manera rápida y segura de sacar al equipo de una crisis deportiva que lo tenía sumido en la pelea por evitar el descenso y en la zona baja de la tabla porcentual.

Morales es actualmente técnico en la Liga de Balompié Mexicano

Morales, durante una entrevista con el reportero de la cadena internacional Espn: Adal Franco, dio su opinión sobre el plan del directivo y además ofreció los motivos que llevaron al presidente de la organización rojiblanca a decidirse a confiar en Peláez y gastar una alta suma de dinero en refuerzos, contrario a lo que se acostumbraba en el club en años anteriores y señaló que "Pelaez puede estar enamorado de una, dos, tres o cuatro playeras, pero no le podemos decir nada en cuestión de profesionalismo. Es un tipo muy serio, llega a América y trabajó bien, llega a Cruz Azul y trabaja bien, lo mete a una final".

El ex mediocampista de brillante perfil zurdo aseveró en la entrevista que los ideales de lo que quería Amaury Vergara para la nueva etapa del club y la forma de trabajar de Ricardo Peláez embonaron bastante bien, por lo que el presidente no dudó en abrir la cartera para fichar a los jugadores que propuso su nuevo director deportivo y reconoció que "cuando llega a Chivas y el entorno era incierto, no en el equipo, en toda la institución. Llegas, pones una cabeza que sabes que va a trabajar, que va a buscar traer refuerzos para que este equipo sea competitivo y esté donde debe de estar".

"Ramoncito", quien recientemente fue anunciado como entrenador de la selección de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), agregó que "eso ayudó mucho a que Amaury (Vergara) dijera: traigo a un tipo que me va a dar una estabilidad, tengo que traer jugadores. Y creo que la misma idea de Peláez es la de Amaury y por eso se conjugaron muy bien", para dar ese giro tan inesperado en la gestión de las Chivas y comenzar a invertir en refuerzos.