El guardameta no llegó a un acuerdo con la directiva para seguir su carrera en la Perla Tapatía, pero está claro que no estuvo en sus manos.

Raúl Gudiño no se quiere ir de Chivas y así lo demuestra

Raúl Gudiño entró a la cancha en el primer tiempo del juego de Vuelta por Cuartos de Final del Clausura 2022 ante Atlas debido a la lesión de Miguel Jiménez y con la eliminación de las Chivas de Guadalajara terminó su ciclo en la institución que lo vio nacer como futbolista a pesar de que no quería marcharse como él mismo explicó hace un par de días.

El lunes la plantilla del Rebaño Sagrado se presentó a Verde Valle para recibir indicaciones respecto al periodo vacacional y las fechas en las que reportarán para iniciar exámenes médicos antes de arrancar la Pretemporada con miras al Apertura 2022 y a su salida el espigado guardameta reveló en todo momento que nunca quiso dejar al equipo de sus amores.

“Duele el no seguir en el club que me vio nacer, en donde me formé, en el club que prácticamente es mi vida al estar desde los 11 años, pero son etapas. Nos vamos tristes, a todos nos duele irse de su casa, pero seguimos aspirando y preparándonos para lo que viene".

“Fue mi idea quedarme en Chivas, estar en esta institución y lo único que puedo decir es que llegué jugando y lamentablemente, por la lesión de un compañero, pero también me voy jugando que es lo más importante y es con lo que me quedo”, apuntó Gudiño de manera contundente, aunque tampoco reveló qué tan lejos estuvo de seguir con Guadalajara.

Jesús Corona suena para llegar a Chivas

Con la salida de Gudiño, en el entorno rojiblanco se soltó el nombre de Jesús Corona para ser uno de los refuerzos de cara a la siguiente campaña. El experimentado arquero de 41 años no vería con malos ojos dejar Cruz Azul para incorporarse a uno de los clubes que en diversas ocasiones han querido tenerlo como en la Copa Libertadores del 2005 donde fue refuerzo. Pero hasta ahora todo es extraoficial.

