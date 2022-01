El buen momento que vive Alexis Vega con las Chivas de Guadalajara y que se ha trasladado a la Selección Mexicana, por un lado tiene ilusionada a la directiva rojiblanca para que este nivel se mantenga y colabore de manera importante en los objetivos deportivos de la institución, en contraparte hay incertidumbre porque Rayados de Monterrey no quitan la mirada sobre el atacante, quien no ha firmado su renovación.

Con la reciente lesión de Duvan Vergara en Rayados que lo costará perderse el Mundial de Clubes en febrero y los siguientes seis meses de actividad, el técnico Javier Aguirre desea contar con otro delantero que nutra las filas de su ya de por sí importante plantilla que luce como la mejor del futbol mexicano, ante ello las versiones de que el goleador del Rebaño Sagrado ya habría buscado casa en la Sultana del Norte le mueven el piso de manera impotante a Amaury Vergara y su directiva.

De acuerdo al diario Récord hace unos días, Rayados habrían pueso sobre la mesa alrededor de 13 millones a Vega en un contrato por cuatro años, razón muy poderosa en la que Guadalajara no podría competir, ya que el atacante actualmente está muy por debajo de estas cifras tanto en el acuerdo como en sueldo, por lo que no se dejan de inquietar los altos mandos del equipo tapatío que atraviesa por severos problemas financieros.

“La Pandilla pagaría hasta 13 millones de dólares en cuatro años, tres veces más de lo que gana hoy Alexis. El mismo Franco destaca que el jugador no esta convencido de seguir en las filas del Rebaño Sagrado y su representante, Alex López y Ricardo Peláez siguen en la disputa por saber que va a pasar cual será el futuro del también seleccionado nacional”, fue parte de lo que publicó el citado medio hace un par de semanas.

En los tres partidos que van del Clausura 2022 Vega suma dos goles de tiro libre y desde la Pretemporada dejó claro que se quiere quedar en Guadalajara en medio de la efusividad de sus festejos, no obstante, mientras no publique su rúbrica en el nuevo contrato no se puede hacer oficial y menos si el mercado de pases sigue abierto.