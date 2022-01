Ex jugador de Chivas se lanza contra Leaño: Que se concentre en la cancha y no en el micrófono

Para Sergio Lugo como para muchos del entorno del futbol mexicano hay preguntas sin respuesta sobre el trabajo táctico y estratégico de las Chivas de Guadalajara, pues considera que el timonel Marcelo Leaño no está del todo concentrado en su trabajo debido a que lo ha observado más preocupado por sus declaraciones que por el funcionamiento del cuadro tapatío.

Si alguien conoce de sobra las entrañas del Rebaño Sagrado es Lugo, quien militó por muchos años en el club tapatío, por ello antes de emitir algún juicio sobre el presente del equipo, le deseó que salga del mal momento y logre ser nuevamente protagonista del futbol mexicano como ocurrió en el tiempo que le tocó portar la camiseta más importante del futbol mexicano.

En este sentido, explicó sus impresiones sobre la labor de Leaño: “Esperemos que a Míchel Leaño le vaya bien, por la institución, por la afición y el equipo hable más en el campo, porque la gente busca eso, un equipo protagonista, ganador que le dé más satisfacciones a su afición y Michel tiene que concentrarse más en la parte de la cancha que en el micrófono”.

“Me parece que Chivas no ha encontrado una idea táctica clara, ha confundido la posición de algunos jugadores, caso concreto de Roberto Alvarado, quien toda su vida ha jugado por las bandas o como volante por dentro y esa es su mejor posición porque e muy difícil que te juegue como un 9 y medio o un 10, porque sus características no son de hacer jugar al equipo”, abundó Lugo en entrevista para Cancha de Grupo Reforma.

Sorprende a Lugo que Jesús Angulo y Brizuela no sean titulares en Chivas

El también el ex auxiliar de Víctor Manuel Vucetich, cuestionó las razones por las que el “Canelo” Angulo y el “Conejo” Brizuela no sean indiscutibles en el 11 titular de Guadalajara en lo que va del Torneo Clausura 2022: “Me parece extraño que no juegue Angulo, al que Vucetich le saco provecho, precisamente en el pienso de Alvarado y no por talento, sino por sus virtudes, que sabe guardar la pelota, que tiene gol y te hace jugar a los demás”.

“Otra cosa extraña es que no inicie uno de los jugadores más rentables en los últimos cuatro años, como el “Conejito” Brizuela, quienes el el mejor tácticamente. Tienen un inicio incierto, pero no es malo tener cuatro puntos de nueve, no son malos, está en la posición de poder mejorar, tiene cosas muy buenas. Michel tiene un plantel muy bueno para explotarlo mejor”, concluyó Sergio Lugo.