En la directiva de las Chivas de Guadalajara no hay plan B o C en caso de que Marcelo Leaño no cumpla con buenos resultados en el Torneo Clausura 2022 donde suman cuatro puntos de nueve disputados, por lo que está claro que pase lo que pase en este certamen no se tiene en mente despedir al joven entrenador de 34 años, quien acumula 12 partidos al frente de la institución.

El timonel del Rebaño Sagrado solamente suma tres victorias en lo que va de su proceso desde la Jornada 10 de la campaña anterior, por lo cual las críticas crecen partido a partido sobre el trabajo de Leaño, debido a que no pudo derrotar a los Gallos Blancos de Querétaro en casa y tuvieron que venir de atrás para emparejar el duelo gracias a una genialidad de Alexis Vega.

Sin embargo, esto no será suficiente para que el timonel deje en algún momento el banquillo de Guadalajara, pues según el programa de YouTube Peloteros PQ, el estratega no saldrá de la institución al menos durante esta temporada, debido a que la dirigencia comandada por Amaury Vergara y Ricardo Peláez desea respaldar tanto el estilo de juego que busca implementar Leaño, así como el manejo de vestidor.

Con lo cual, pese a que solo suman un triunfo en el Clausura 2022 que fue ante Mazatlán en el debut dentro del certamen y que en promedio ganan un juego cada cuatro disputados, la directiva considera que no hay razones para que Marcelo Leaño sea sustituido en el cargo, incluso tampoco hay versiones extraoficiales de que estén buscando algún relevo, pues será hasta el final del torneo cuando se haga un análisis sobre el trabajo del técnico mexicano.

¿Qué entrenadores podrían llegar a Chivas en el Apertura 2022?

Recientemente se rumoró que Nicolás Larcamón, actual estratega de Puebla estaba en la mira de Chivas, pero eso sería hasta el próximo certamen porque La Franja le puso una cláusula de rescisión de 900 mil dólares, lo cual no están dispuestos a pagar en este momento. Otra posibilidad sería Matías Almeyda, quien ya no seguirá en el San José Eartquakes de la MLS por la complicada relación que sostiene con la directiva. Pero es un hecho que esto son meras especulaciones, el proyecto de Leaño es el que tiene convencida a la institución tapatía de que tarde o temprano arrojará los resultados esperados.

