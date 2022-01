Los cuatro puntos que suma Chivas de Guadalajara en el Torneo Clausura 2022 no son más que reflejo de la irregularidad que ha mostrado el equipo rojiblanco desde que Marcelo Leaño asumió la dirección técnica la campaña anterior, sin embargo en este certamen el propio timonel aclaró que ya no hay vuelta atrás porque “se acabaron los pretextos”.

Y justamente parte de esas declaraciones son uno de los males que aquejan el proyecto del joven entrenador, quien para esta temporada recibió las herramientas necesarias para conformar su plantilla por mucho que solo tuvo las incorporaciones de Roberto Alvarado y Paolo Yrizar, aunque éste último fue registrado para jugar la mayor parte del tiempo con el CD Tapatío de la Liga de Expansión.

Los problemas de Leaño en Chivas

Una defensa con altibajos

El estratega aún no define quiénes son sus defensores titulares, ya que a pesar de que en la Jornada 1 debutó con triunfo, para la Fecha 2 repitió a sus zagueros y perdieron esa consistencias del primer juego. Incluso Raúl Gudiño cometió un terrible error que de milagro no le costó la titularidad. Ante Querétaro cambió a todos menos a Gilberto Sepúlveda y de todos modos no ganaron, por lo que no hay consistencia en esta zona de la cancha.

Y después de Alexis Vega, ¿quién?

Para fortuna de Chivas el Gru ha empezado con el pie derecho la campaña con dos golazos de tiro libre, lo cual le ha dado la motivación para hacerse notar dentro de la cancha y marcar la diferencia. El problema es que nadie más sobresale en la ofensiva rojiblanca, pues Ángel Zaldívar también suma dos tantos pero de penalti, mientras que jugadores como César Huerta, Jesús Ángulo y el propio Alvarado siguen sin aparecer.

Chivas no tiene capitán

Con Jesús Molina borrado de la titularidad, Leaño no ha logrado encontrar a su nuevo capitán, pues aunque Isaac Brizuela lo fue en los dos primeros partidos, para el encuentro con Gallos Blancos, Sergio Flores apareció con el gafete, desatando las duras críticas contra el técnico por darle esa responsabilidad a un jugador que no suma ni 30 juegos en Primera División.

Cambios inservibles

Frente a los queretanos fue evidente que las variantes desde el banquillo sirvieron de muy poco en Guadalajara, pues ninguna de las modificaciones causó efecto para cambiarle la cara al equipo que solamente tuvo en Vega a su hombre más peligroso, pues él solo hizo más que todos los ofensores tapatíos. César Huerta fue señalado por la afición y por Adolfo Bautista en redes sociales, con pocos argumentos para jugar en Chivas.