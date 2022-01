Javier el “Zully” Ledesma es uno de los porteros históricos del Club Guadalajara con la voz autorizada para hablar sobre el error que cometió Raúl Gudiño el domingo anterior en la derrota ante Pachuca 2-1 y es que le restó importancia a la situación que provocó un gol en contra y afirmó que el joven portero debe ver hacia el frente y dejar atrás este penoso pasaje.

El “Zully” explicó que no se le puede considerar un error a “un accidente” dentro de un partido, por ello considera que Gudiño no tendría que seguir recordando en el duelo contra los Tuzos, sino cambiar el chip y simplemente pensar en que para evitar ese tipo de fallas tendría que adelantarse un poco para despejar el balón antes de que recorra más metros sobre el césped.

“Son cosas que pasan dentro del juego y dentro de la posición de arquero. Nadie hace intencionalmente este tipo de detalles, no le quiero llamar errores porque fue una circunstancia del partido, la cancha no estaba en buenas condiciones, la pelota pega en el pasto suelto y es lo que provoca que no sea bien recibida. Son accidentes dentro de un partido que se tienen que tomar de experiencia, que se adelante un poco más en esas jugadas para que no vuelva a pasar”.

“El torneo va empezando, queda mucho camino y sobre todo en la carrera de Gudiño, así que esta situación no tendría por qué afectarle. Yo le diría que le dé vuelta a la página, eso no le pasó por falta de técnica o de atención, simplemente fue un accidente que esperemos no se vuelva a presentar”, apuntó Javier Ledesma en entrevista para el diario El Informador.

El “Zully” le recomendó a Gudiño que esté preparado para las críticas al igual que para tomar con mesura los aciertos y fallas, ya que cualquier cosa que ocurra defendiendo la portería de Guadalajara siempre será magnificado: “La portería de Chivas es un compromiso enorme, es muy grande el cubrir el marco de un equipo tan popular. A mí me pasó muchas veces (el cometer errores), pero un arquero que se presuma de equipo grande, debe tener una concha enorme para que todos los halagos y fallas se le resbalen, que piense en lo que viene”.