Sin voz ni voto en Chivas: ¿Por qué Ricardo Peláez no piensa renunciar?

El Club Guadalajara suma más penas que glorias desde que llegó Ricardo Peláez a la dirección deportiva en el 2019, pues en solo una ocasión han logrado calificar a la Liguilla y fue en el 2020 donde perdieron con León en Semifinales, no obstante, la intención del dirigente es seguir en el cargo a pesar de que su opinión ha ido perdiendo fuerza con el dueño Amaury Vergara.

En noviembre pasado Peláez Linares fue ratificado en su cargo de manera indefinida, con lo cual tuvo el respaldo del propietario del Rebaño Sagrado, pero a su vez también aceptó las condiciones al solo fungir, en muchos de los casos, como un asesor más que un director deportivo, pues en algunas de sus propuestas ni si quiera fue escuchado por el hijo de Jorge Vergara.

Pese a esto, según el programa de YouTube Peloteros PQ, el ex goleador no planea dejar el cargo en Guadalajara aún cuando sabe que su voto ya no es tomado en cuenta como desearía, pues antes de que arrancara el Torneo Clausura 2022 le explicó a Amaury la importancia de contar con otro entrenador en lugar de Leaño, así como nombres de varios elementos para reforzarse, pero estas palabras fueron desechadas por el presidente rojiblanco.

No obstante, con la designación de Leaño como timonel para este certamen y la llegada únicamente de Roberto Alvarado y Paolo Yirizar como caras nuevas, Peláez confía en que el proyecto salga adelante y también lo saque a flote durante su gestión que ha sido más que decepcionante, hasta el momento.

La información también afirma que al dirigente no le importa mucho haber perdido fuerza frente a Amaury Vergara, con tal de mantenerse en el puesto, por ello ha preferido apoyar las decisiones del empresario lejos de cuestionarlas como ocurrió en algún momento cuando no estuvo del todo convencido que Marcelo Leaño fuera el timonel interino para sustituir a Víctor Manuel Vucetich.

