Al inicio de la década de los 90 el Club Guadalajara fue arrendado 10 años por una promotora comandada por Salvador Martínez Garza, quien se encargó de hacer varias contrataciones importantes como la de Missael Espinoza, por lo cual llegaron a tomar el mote de las Súper Chivas, sin embargo el atacante vivió pasajes complicados al lado del técnico Ricardo Ferretti.

Missael llegó para la campaña 1993-1994 justo cuando se incorporaron elementos como el portero Eduardo Fernández, Alberto Coyote, Carlos Turrubiates, Alberto Guamerú García y más tarde Ramón Ramírez y Daniel Guzmán, por mencionar a algunos, pero el proyecto comandado por el técnico Alberto Guerra no dio los resultados esperados y en 1996 se dio la llegada del Tuca al banquillo del Rebaño Sagrado.

Missael Espinoza sufrió una severa lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por más de ocho meses y después fue prestado al San José Eartquakes de la MLS donde jugó hasta 1996 cuando volvió a Guadalajara y fue ahí donde empezaron sus diferencias con Ferretti, quien poco a poco fue conformado una alineación donde el veloz atacante no tenía cabida, pero el estratega le dio sus motivos de manera frontal.

“Lo que yo viví con Tuca ese año que llega, yo estaba yendo a la MLS, es cuando se da mi paso al equipo de San José, Tuca va armando su equipo y a mí algo que me gusta de él, es que fue muy claro conmigo, me dijo por qué no me metía; primero cuando me voy a la MLS me dice 'Missael, yo quiero traerme a Luis Hernández a Chivas, si me lo traigo tú vas a estar transferible, vete a Estados Unidos a jugar allá tu torneo, pero ve viendo equipo porque si la directiva me complace trayendo al Matador, pues te vas a ir tú', total que no llega Luis y me quedo yo en Chivas; cuando yo me voy a la MLS, regreso y hasta el número me habían quitado, el Tilón que le mando un abrazo, me robó el número 15".

"Regreso y Tuca ya tenía el equipo armado, por cierto queda el equipo campeón, estaba Gaby García como goleador, el Gusano, Tilón jugando por derecha, Manolito Martínez por izquierda, un equipo joven muy dinámico, Coyote y Ramón en la media cancha, cuando yo regreso pues ya no juego; algunos partidos inicié cuando había una lesión o algo, pero casi en todos los partidos me metía Tuca, cuando se le ponía la situación difícil, me decía 'éntrale Missael' y le resolví los partidos algunas veces, a sacarle las papas del fuego", comentó Espinoza en entrevista para Mediotiempo.

A pesar del enorme cariño que la afición sentía por Missael Espinoza debido a su entrega y profesionalismo cada que ingresaba a la cancha, Ferretti nunca se convenció de darle un rol más protagonista, incluso el delantero en varios partidos era pedido por la afición que coreaba su nombre en el Estadio Jalisco para verlo jugar, pero ante ello el jugador relató lo que ocurrió para que se diera su salida de Chivas.

"Duele que te quiten la titularidad cuando ya tienes tres años o más siendo titular, es obvio que cualquier jugador esté molesto, pero no pasó de esa declaración; al final somos campeones, después tres o cuatro días me cita y me dice que estoy fuera del equipo, eso me pareció un buen gesto de él como técnico, eso habla de que un técnico tiene el valor para citarte y decirte por qué no te quiere en el equipo y él me lo dijo de frente que ya no me quería en Chivas”, apuntó el Espinoza, quien después siguió su carrera con León y Necaxa.