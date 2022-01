El Club Guadalajara solamente cuenta con la llegada de Roberto Alvarado para el Torneo Clausura 2022 así como con el joven Paolo Yrizar, quien es refuerzo del CD Tapatío pero puede actuar en la Liga MX, no obstante, los rojiblancos desperdiciaron la posibilidad de reforzarse con algunos elementos que bien pudieron llegar gratis a la institución.

El Rebaño Sagrado es dueño de los derechos federativos de varios elementos que terminaron contrato con sus respectivos clubes o ya no fueron renovados, además de que algunos viejos conocidos también pudieron incorporarse a la plantilla de Marcelo Leaño de manera gratuita, pero a decir de la directiva y el propio entrenador, no cualquiera puede jugar en la Perla Tapatía.

Jugadores que pudieron llegar gratis a Chivas

Oswaldo Alanís

El zaguero central terminó su préstamo con el San José Earthquakes de la MLS de Matías Almeyda, por lo que volvió a Guadalajara para conocer su futuro, el zaguero tuvo la intención de vestir nuevamente la camiseta tapatía, pero no entró en planes. Finalmente el defensor firmó con Mazatlán para la presente campaña.

Josecarlos Van Rankin

El lateral derecho jugó la Final con el Portland Timbers de la MLS en el 2021. A pesar de ello no hicieron válida la opción de compra. Reportó con Chivas y también desconoce cuál será su futuro porque no se quedó en el equipo, aunque no le vendría mal un lateral por derecha a Leaño, quien no ha encontrado mucha competencia en esa zona de la cancha donde ha empezado la campaña con Jesús Sánchez y Carlos Cisneros como titulares en dicha posición.

Marco Fabián

El atacante recientemente también firmó con Mazatlán para este Clausura 2022. Sin embargo, hace unos meses ya había hecho el intento de volver al Rebaño, pero no tuvo mucho éxito, ya que la dirigencia consideró que no era un futbolista que necesitaban, por lo que el propio jugador recalcó que no tiene ningún resentimiento con la directiva.

Carlos Fierro

El goleador no siguió con su carrera en la MLS y volvió a México a buscar una oportunidad. La ventaja es que es dueño de su carta por lo que también pudo unirse a Chivas si arreglaba su salario, pero tampoco fue contactado por los rojiblancos y terminó firmando con Juárez FC.