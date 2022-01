Luego de tres jornadas disputadas en el Torneo Clausura 2022 hay un receso por la primera Fecha FIFA del año donde la Selección Mexicana seguirá con su camino rumbo al Mundial de Qatar, por ello las Chivas de Guadalajara tendrán dos semanas de trabajo para preparar su siguiente encuentro de la campaña que se realizará ante Juárez FC.

Con saldo de un triunfo, una derrota y un empate, el Rebaño Sagrado buscará aprovechar estos días sin partidos oficiales para seguir analizando sus duelos anteriores y los errores que les impidieron contar con una mayor cantidad de puntos, así como perfeccionar detalles de cara a lo que será su siguiente compromiso en la cancha de los Bravos que son dirigidos por Ricardo Ferretti.

Las Chivas sembraron muchas dudas luego de que el sábado anterior no pudieron derrotar a Querétaro, uno de los clubes que no ha ganado en lo que va del certamen y que empezó ganando el partido en el Estadio Akron, por lo cual los comentarios negativos contra el trabajo del técnico Marcelo Leaño no se han hecho esperar, sobretodo porque suma 3 victorias en 12 juegos que ha dirigido.

POS EQUIPO PJ PTS 1 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 3 7 2 ATLAS ATLAS 3 7 3 PUMAS UNAM PUMAS 3 6 4 PACHUCA PACHUCA 3 6 5 JUÁREZ JUÁREZ 3 6 6 TOLUCA TOLUCA 3 6 7 MONTERREY MONTERREY 3 5 8 LEÓN LEÓN 3 5 9 GUADALAJARA GUADALAJARA 3 4 10 PUEBLA PUEBLA 2 4 11 TIGRES UANL TIGRES 3 4 12 NECAXA NECAXA 3 3 13 QUERÉTARO QUERÉTARO 3 2 14 AMÉRICA AMÉRICA 2 1 15 TIJUANA TIJUANA 2 1 16 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 3 1 17 MAZATLÁN MAZATLÁN 2 0 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 3 0

Además de contar con más días para preparar su próximo duelo, Guadalajara también podrá trabajar con mayor tranquilidad para recuperar a toda su plantilla, ya que Jesús Molina presentó un problema en un pie que le impidió estar frente a los Gallos Blancos, mientras que Jesús Sánchez aquejó problemas estomacales y Antonio Briseño dio positivo a COVID-19.

Chivas vs. Juárez: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Jornada 4?

Será el próximo 5 de febrero a partir de las 21:00 horas cuando el Rebaño se meta a la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez para la celebración del encuentro por la Fecha 4 del Clausura 2022 en lo que será retomar la actividad en la Liga MX después de la Fecha FIFA. La transmisión de este partido correrá a cargo de Azteca Deportes y todos los detalles también los podrás seguir en Rebaño Pasión.