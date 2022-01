Haces todo para ganar y no te alcanza: La frustración de Fernando Beltrán con Chivas

Fernando Beltrán tiene muy claro que si Chivas de Guadalajara no venció a Querétaro es porque no tuvieron la contundencia suficiente para hacer la diferencia en el marcador, pero considera que no mostraron un mal funcionamiento colectivo en el duelo donde terminaron empatados 1-1 correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Clausura 2022.

El mediocampista del Rebaño Sagrado afirma que el rendimiento durante los 90 minutos contra los Gallos Blancos fue claramente superior, pero reconoce que si no logran tener puntería difícilmente van a alcanzar los tres puntos en los siguientes duelos, por ello admitió la frustración de todo el plantel por haber dejado ir la oportunidad de sumar la segunda victoria en casa.

"Nos vamos inconformes. Ellos se echaron para atrás. Es horrible cuando haces todo para ganar y no te alcanza. Ellos solo tuvieron una y la metieron. Nosotros no fuimos contundentes. Se mejoró mucho, pero debemos de estar más atentos. No pueden caer goles así. Creo que se vieron menos errores y mas juego en conjunto”, apuntó el “Nene” en entrevista para Telemundo Deportes.

La buena noticia para Fernando Beltrán es que en este inicio del Clausura 2022 ha tenido mayor protagonismo que en los dos torneos anteriores, además de que ha ido recuperando parte de su mejor nivel, pues en el encuentro frente a los queretanos fue junto a Alexis Vega, el elemento que más destacó por su dinámica, recuperación del balón y su incorporación al frente donde estuvo cerca de marcar el tanto de la victoria.

“Tuvimos más llegadas, solo faltó meterlas. Me incluyo porque tuve una donde pude concretar hacer que ganáramos. Creo que arriba tuvimos muchas opciones, pero tenemos que decidir mejor. Yo creo que vamos a mejorar. Si solo tenemos una, hay que meterla”, apunto el “Nene” Beltrán, quien ha recuperado la titularidad junto a Sergio Flores en la media cancha del Rebaño.