Para las Chivas de Guadalajara no está muy claro si el receso por la Fecha FIFA les vendrá bien o les terminará por afectar más en el aspecto físico, debido a que se encuentran en Estados Unidos para sostener partidos amistosos, como el que tuvieron ante Cincinnati la noche del miércoles donde cayeron 3-1 y el domingo se enfrentarán de nuevo al América por la Leagues Cup.

Pero mientras el Rebaño Sagrado desea despejar la mente y pensar en el cierre de la campaña, no debe dejar de lado que hay un par de partidos pendientes en el Apertura 2022 que le podrían complicar el panorama de cara a la Reclasificación, pues equipos como Puebla y Necaxa lo desplazarían del séptimo lugar que actualmente ocupan.

Por el momento las Chivas cuentan con 22 puntos y están cerca del sexto lugar que es Toluca con 24 unidades, por lo que venciendo a Cruz Azul en la última jornada se olvidaría de cualquier otro resultado porque ya nadie les quitaría ese séptimo puesto o incluso el sexto si los Diablos Rojos llegaran a perder recibiendo a Gallos Blancos de Querétaro, lo cual parece muy complicado.

Chivas puede terminar en el puesto 11 del Apertura 2022

No obstante, si Guadalajara no sumara de a tres contra La Máquina en el Estadio Azteca complicaría su posición y de paso el recibir en casa el partido de Repechaje. Necaxa tiene un juego pendiente contra Mazatlán y Puebla vs. Pumas, ambos se disputarán el viernes 23 de setiembre, si los Rayos y La Franja ganan, se podrían apenas por debajo del Rebaño, ya que sumarían 21 y 22 puntos respectivamente.

Es decir, ambos conjuntos llegarían a la jornada definitiva siguiendo muy de cerca a Chivas, que si no vence a los cementeros y los dos equipos vuelven a ganar en sus juegos contra América y Atlas, superarán a la escuadra de Ricardo Cadena que a su vez también podría quedar debajo del mismo Cruz Azul y terminaría en el lugar 11 de la tabla de posiciones, por ello lo único que le conviene a los tapatíos es que poblanos y necaxistas no sumen en sus juegos pendientes de este viernes.

