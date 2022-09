El Club Guadalajara vivió otra derrota, ahora frente al FC Cincinnati de la MLS dentro de la Leagues Cup y aunque era un encuentro, de cierta forma amistoso, los usuarios no perdonaron al director deportivo, Ricardo Peláez luego de que cayera la anotación del atacante Brandon Vázquez, quien hace unas semanas estaba en la mira del dirigente, pero prefirió inclinarse por Santiago Ormeño.

Aunque el Rebaño Sagrado tuvo un repunte que le valió para meterse entre los lugares que tiene el boleto para la Reclasificación del Torneo Apertura 2022, las dos derrotas frente a Tigres de la UANL y en el Clásico Nacional contra América, pusieron tensos a los seguidores tapatíos, sin embargo volvieron a lanzarse contra Peláez Linares con la anotación del futbolista mexicoameriano en el duelo que se disputó la noche del miércoles en el TQL Stadium.

Antes de que se celebrara el duelo donde la escuadra estadounidense le dio la vuelta a Chivas para llevarse la victoria 3-1, Vázquez confesó que la dirigencia rojiblanca no quiso pagar el dinero que Cincinnati solicitaba, pero reconoció que siempre estuvo al tanto del interés con la mejor intención de integrarse a la Liga MX.

“Era una situación que no sabía que iba a pasar pero sucedió que Cincinnati estaba pidiendo un dinero que Chivas no quería poner, entonces aquí sigo con Cincinnati, contento con este grupo que ha crecido muy cercano con todos aquí y estoy feliz donde estoy ahorita. Se acercaron mis representantes y el club diciéndome que Chivas estaba interesado y yo dejé que mi representante se encargara de todo. Si era lo mejor para mi carrera, pues me interesaba”, comentó el delantero en una charla con TUDN.

Pero todo le jugó en contra a Peláez cuando el atacante se hizo presente en el marcador, debido a que los internautas empezaron a recriminarle su decisión de haber llevado a Santiago Ormeño, quien ha tenido pobres actuaciones en la Perla Tapatía y solamente suma un gol, mientras que Brandon Vázquez está peleando por el título de goleo en la MLS.

