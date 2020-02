Reportan que desarmarán a Chivas para el Preolímpico

⚽️ Un lujito con el Tri �� . Alexis Vega se mandó este golazo de tiro libre con @miseleccionmx en la concentración del Tri Sub-23. ¿Le darías la oportunidad de cobrarlos con @chivas ? . ��: FMF . #Chivas #ChivasPasión #VamosJuntos #VamosChivas #SiempreChivas #DaleRebaño #SomosChivas #PuroMexicano #RebañoSagrado #EsChivas #ReChivas #Chivas2020 #NoEsAmorEsChivas #ChivasDeGuadalajara

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on Feb 24, 2020 at 5:30pm PST