Revelan la primera opción para dirigir a Chivas en el Clausura 2020

Rubén Rodríguez, periodista de la cadena internacional Fox Sports, continuó este viernes su ataque directo contra Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, y recordó que no era el entrenador que tenía en mente Ricardo Peláez para comenzar su gestión en la dirección deportiva de la institución tapatía y reveló quién era.

El Rebaño Sagrado, que viene de igualar el sábado 2-2 con Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde el lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con la única ausencia confirmada en el plantel de Jesús Sánchez por lesión, mientras que se mantiene la duda de la participación de José Juan Macías, Alexis Vega y Fernando Beltrán para el compromiso del sábado ante los Tigres UANL en el Volcán.

Rodríguez, durante un debate sobre la actualidad rojiblanca en el programa Agenda de Fox Sports, aseguró que "el refuerzo tiene que jugar y más cuando los necesitas. Tu necesitas un lateral y como no te gusta, tienes que poner un central, primer grave error, pero el técnico es el que manda. Segundo error, por qué no preguntaron a Tena qué refuerzos quería, si realmente era su primera opción, como ellos lo dijeron. Lo cual, no es verdad".

El periodista de la cadena internacional, durante su intervención, afirmó que "este cuento que Luis Fernando (Tena) era la opción, no es cierto, lo que nos vendieron no fue cierto. La primera opción era Diego Alonso" y luego, reiteró que "tengo pruebas de que la primera opción era Diego Alonso".

Rubén Rodríguez señaló que la idea de Ricardo Peláez como director deportivo distaba mucho de tener a Tena como entrenador y confesó que "obviamente mintieron, Luis Fernando (Tena) no era la primera opción. El equipo se diseñó para otra idea de juego, para otro plantel, para otro técnico".

