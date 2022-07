En Chivas están conscientes de que es imposible conseguir los triunfos si no son capaces de anotar, por lo que el entrenador del Guadalajara, Ricardo Cadena, admitió estar en búsqueda de opciones para que su equipo logre ser letal al frente, por lo que podría cambiar de esquema, además de asegurar desconocer la situación de Santiago Ormeño.

“Tengo entendido que está en conversaciones, no sé si ya se cerró. A mí me ocupa que con los elementos que tengo debo buscar esa opción de convertir. Tenemos a Chelo, Paolo, a Tepa, tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir buscando, ser un equipo que busque convertir. Si es con un nueve o con dos nueves, buscaremos la manera en que el equipo tenga que resolver estos partidos con goles. Esto se gana con goles”, explicó en conferencia de prensa al término del partido.

ver también Otro rojiblanco que se va

El pastor del Rebaño reconoció sentir frustración por los resultados obtenidos en este arranque de torneo; sin embargo, asume la responsabilidad de esa falta de generación de jugadas de peligro, mismas que le reducen las posibilidades de sumar de a tres en el Apertura 2022.

Encuesta ¿Qué te parece la llegada de Santiago Ormeño? ¿Qué te parece la llegada de Santiago Ormeño? Bien, aportará mucho al ataque Regular, necesitamos a alguien mejor Mal, no es jugador para Chivas YA VOTARON 477 PERSONAS

“Por supuesto que es triste, nos duele porque de dos partidos de local no hemos podido obtener el triunfo y el responsable soy yo, asumo esa parte. No hemos podido ser contundentes y la poca posibilidad que tuvimos hoy no la pudimos convertir. No tuvimos esa parte de ser consistentes en situaciones de ataque y la falta de contundencia nos ha hecho que sea un equipo que haya sido inoperante al ataque y la derrota hay que asumirla y el responsable soy yo”, puntualizó.

Cambios son trabajados en la semana

Cadena reveló que las adecuaciones de modificar al contención o incluso pasar de línea de cinco a una de cuatro es algo que trabajan en la semana para tratar de que el Rebaño no sea previsible ante los rivales.

“La falta de gol es lo que nos ha estado afectando, en cuanto a funcionamiento hemos estado buscando tener variantes. Sabemos que los equipos nos analizan y nos obliga a tomar decisiones en el funcionamiento, para buscar generar cosas diferentes y teniendo a los hombres en el campo buscamos darles alternativas, situaciones que buscamos en la semana. En algún momento modificar a línea de cuatro para tener opciones y variantes para ofrecer algo diferente, pero la falta de gol hoy no nos ha permitido tener un mejor resultado”, concluyó.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!