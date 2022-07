En el Club Guadalajara nadie imaginaba que llegarían a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2002 sin victorias y con solo un gol anotado, por ello es fundamental para el estratega Ricarda Cadena tomar las medidas pertinentes para salir del mal paso luego del amargo empate sin goles que obtuvieron la noche del miércoles frente a León por la Fecha 4.

Pero hay aspectos que se deben reconocer porque han mejorado con el paso de los compromisos, ya que contra Juárez y San Luis se quedaron muy lejos de las expectativas cosechando una igualada y el único descalabro que suman en el certamen, precisamente en casa con los potosinos, por lo cual el timonel del Rebaño Sagrado asegura que deben exigirse más para estar a la altura de lo que requiere la institución más importante del futbol mexicano.

ver también El silbante le roba el show a Chivas

Cristian Chicote Calderón estuvo a nada de convertirse en el héroe del encuentro, pero falló el penalti que le atajó el guardameta de los panzas verdes, Rodolfo Cota, generando que el estratega de Chivas se acercara al futbolista para ofrecerle su apoyo, pero también para recordarle la importancia de seguir buscando la manera de finiquitar este tipo de opciones tan claras que no siempre aparecen en los partidos.

La medida que tomará Cadena con Chicote

En este sentido, Cadena aseguró que los futbolistas deben asumir la responsabilidad de sus errores y pensar en mejorar para evitarlos en el futuro, al mismo tiempo que le ofreció la confianza en cuando haya la posibilidad de cobrar otra pena máxima: "Hacer con el jugador como que no pasada nada, no. Hay exigencia y mucha, ellos saben el compromiso, la responsabilidad y la exigencia de nuestra parte para los entrenamientos, partidos, los momentos del juego y es la parte que hoy está tocando sufrir, no poder convertir, pero la exigencia nuestra va a estar y en el caso del penal hoy le di mi apoyo total, pero no voy a dejar de exigir y de comprometer al jugador a que deba ser más efectivo frente a la portería".

Encuesta ¿Chicote debería volver a cobrar otro penalti? ¿Chicote debería volver a cobrar otro penalti? No, mejor que se lo deje a Alexis Si para que recupere confianza No sé, solo confío en Zaldívar YA VOTARON 26 PERSONAS

"De lo de Chicote, te puedo decir que solamente quien no se atreve a tomar una pelota o no está ahí para cobrar un penal, pues no erra. Entonces, de mi parte, fui a levantarle el ánimo, esa confianza, porque todavía habían 45 minutos en disputa por delante y al salir darle todo mi apoyo", indicó Ricardo Cadena en la ocnferencia de prensa luego del compromiso.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!