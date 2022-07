El padre de Santiago Ormeño no tiene dudas de que su hijo hará un buen papel con el Club Guadalajara a partir de que reciba las oportunidades de mostrar todo su talento, por ello le pidió a la afición que antes de juzgar su llegada o de cuestionar su nacionalidad, confíe en que dará lo mejor de sí para acabar con la sequía goleadora de los rojiblancos.

Walter Ormeño Jr. no dudó a la hora de hablar acerca de las cualidades de Santiago no solo dentro de la cancha, pues considera que es una persona que siempre piensa con madurez sus decisiones y trabaja para aprovechar las oportunidades, sin embrago, considera que en estos días donde se ha hablado mucho del atacante, llegó a la conclusión de que los seguidores del Rebaño Sagrado son un tanto extremistas.

"El que menos culpa tiene es él, la gente de Chivas es un poco extremista y por eso se han manifestado los haters, pero Chivas va a tener un buen torneo y Santiago también, cuando empiece a funcionar las cosas van a funcionar y serán diferentes. Era una oportunidad para su carrera deportiva, hace 26, 27 goles y el seleccionador ni a un amistoso lo convocó y por eso tomó la decisión (de jugar con Perú). Y está en uno de los clubes más importantes de México”.

“Pasa mucho que la gente es acérrima fanática, cree cosas que no son y dice cosas que no existen. Déjenlo que juegue y participe y después que lo critican pero antes de que empiece a jugar es muy negativo. Lo importante es que mi hijo tenga la cabeza en su centro y pueda hacer lo que va a hacer, los goles y tener un gran desempeño con las Chivas y después de eso todo se dirá. Pero la gente se adelanta mucho, pero también merece el beneficio de la duda por los goles que metió en Puebla”, explicó Ormeño Jr. en entrevista con ESPN Radio Fórmula.

¿Por qué Ormeño decidió jugar con Perú?

El papá de Santiago Ormeño también dio las razones por las que decidió jugar con el combinado peruano, responsabilizando por completo a Gerardo Martino: “La decisión fue porque el señor Martino no lo iba a convocar y Gareca(Ricardo) llegó lo convocó. Aunque no jugó lo que hubiera querido en eliminadoras, pero jugó la Copa América. Creo que tiene los arrestos para plantarse como el centrodelatero de las Chivas y empezar a hacer goles que el lo que todos esperamos. Nunca jamás. Ni a amistosos lo llamó. A mí si me dolió porque es mexicano y no le dieron chance si era un pequeño resquemor porque hubiera querido que lo llamaran porque es mexicano. No es lo que uno quiere, es lo que sucede, estamos contentos de que llegue a este club, porque da nivel y sabemos que tendrá un buen rendimiento”.

