Para el técnico de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Cadena, es un hecho que el trabajo arbitral influyó en el resultado del juego ante León que terminó empatado sin goles, al revelar que se queda con un sabor amargo porque siguen sin conseguir la victoria en cuatro partidos que van del Torneo Apertura 2022.

El entrenador del Rebaño Sagrado acepta su responsabilidad por los tres empates y la derrota que acumulan en el certamen, pero también admite que frente a los Esmeraldas estuvieron más cerca de conseguir el objetivo, aunque las decisiones del VAR finalmente terminaron por influir en el resultado y no está seguro de que hayan sido acertadas.

“Lamentablemente no ha sido posible, el tema del VAR hay situaciones donde no me queda muy claro, de momento no puedo observar, tenemos que aceptar dentro de un juego la decisión del árbitro que va, revisa y decide”.

“Aparte que no nos ha sido nada favorable a nosotros y por eso te deja una sensación muy amarga el no poder festejar o conseguir los goles que en este torneo el equipo ha logrado en casa y que el VAR se ha encargado de anularlos”, comentó Cadena en conferencia de prensa al término del partido que se celebró en la cancha del Estadio Akron, recordando que ante Juárez también les anularon un gol por una supuesta mano de Carlos Cisneros.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en la Liga MX?

Luego de este inesperado empate ante La Fiera, Guadalajara viajará a Las Vegas para sostener un compromiso amistoso contra la Juventus el viernes 22 de julio y volverán a la Perla Tapatía el fin de semana pensando en preparar el juego por la Fecha 5 contra Querétaro que se realizará el miércoles 27 de julio en el estadio La Corregidora en punto de las 19:05 horas.

