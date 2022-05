Ricardo Cadena vive su mejor momento como entrenador al mando del Club Guadalajara con cinco triunfos consecutivos y un lugar en la Liguilla donde se medirán al Atlas a partir de este jueves, pero antes de eso recordó cómo era su relación con Marcelo Leaño antes de que dejara el banquillo rojiblanco.

El estratega del Rebaño Sagrado indicó que siempre tuvo constante comunicación con el “Ajedrecista” debido a la proximidad que existía cuando estaba al frente del Tapatío de la Liga de Expansión, ya que entrenaban muy cerca de donde lo hacía el primer equipo en las instalaciones de Verde Valle.

ver también Reportan fallecimiento de Antonio el "Hulk" Salazar

“Por supuesto que la comunicación existió. Existió con Marcelo y con Ricardo Peláez porque siempre ha habido esa apertura. Nosotros entrenamos en el mismo horario que el primer equipo. Siempre hubo comunicación constante. Nuestros jugadores de Tapatío estaban a la orden del primer equipo. Y siempre tuvimos esa comunicación, con Marcelo hubo esa apertura desde que estuvo en fuerzas básicas. Nos mantuvimos en comunicación”, reveló Cadena en entrevista para ESPN.

¿Que le faltaba a Chivas con Marcelo Leaño?

El entrenador interino de Guadalajara manifestó que con Leaño no había un mal funcionamiento, sin embargo era evidente que los resultados no se daban por diferentes circunstancias que no siempre fueron futbolísticas: “Considero que el equipo quizá necesitaba un poco de confianza a la hora de cerrar los partidos para sacar los tres puntos”.

Encuesta ¿Crees que esto sea verdad, con Leaño se definirá futuro de Cadena? ¿Crees que esto sea verdad, con Leaño se definirá futuro de Cadena? No nada que ver Sí, no lo dudo YA VOTARON 763 PERSONAS

“Con base en ello buscamos fortalecer ese orden con 3 centrales que le han venido a dar esa confianza. De seguridad y confianza a la zaga. Utilizando a los jugadores que mayor provecho le podemos sacar a cada uno de ellos y cuando se recuperamos el balón salir con verticalidad para buscar ese futbol que cada uno tiene. Es la parte que nosotros priorízanos. Darle orden y después el equipo para el frente tiene bastante desequilibrio”, explicó Cadena.

Cadena revela de sus influencias como entrenador

“Mi referentes han sido nacionales o al menos que me dirigieron en México. Muchos de ellos han sido fundamentales. Tengo gusto de otros equipos pero no soy de que sean mi referentes 'x' técnicos internacionales. Han sido magníficos los técnicos que me dirigieron. Y lo de los tres centrales es un gusto personal jugar así”.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!