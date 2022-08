El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, finalmente aceptó este miércoles en una entrevista exclusiva que tuvo contacto con el delantero Henry Martin para reforzar al plantel rojiblanco tras la lesión sufrida por José Juan Macías con miras al Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, pero no prosperó la negociación con el club América.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, perdió este miércoles 2-0 con Los Angeles Galaxy en el SoFi Stadium, que elevó el telón del Showcase de la Leagues Cup 2022 en California. Ahora, deberán volver para afrontar su próximo compromiso: frente a Mazatlán en el Estadio El Kraken, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2022, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato.

Peláez, durante la entrevista publicada por el canal oficial de las Chivas en Youtube, reconoció que sostuvo pláticas tanto con la directiva del América como con el delantero Henry Martín, pero finalmente no siguió adelante con la negociación y se decantó por Santiago Ormeño, quien ya debutó como cuestionado refuerzo rojiblanco por su incursión en la selección peruana y aún no se ha podido estrenar como goleador, algo de lo que adolece el Rebaño y por lo que fue buscado de emergencia en el mercado de pases.

El directivo del Rebaño le confesó al periodista David Medrano que fue: "Real. Hubo contacto con la directiva de América, con el jugador y ya no continuó el contacto. Hubo acercamiento, no se dio, no sé a futuro". Por lo que no descartó la posibilidad de concretar el traspaso del delantero yucateco en un próximo mercado de pases, como refuerzo rojiblanco. De igual forma, sostuvo que "me hubiera gustado tener un par de fichajes más, pero no se dieron. Tenemos casi media selección olímpica. Sí hay dinero, cuando llegué se hizo una inversión de jugadores, se invierte en fuerzas básicas".

Medrano entrevistó a Peláez desde la tribuna principal del Estadio Akron (Twitter)

Ricardo Peláez ahondó en su argumentación y refirió que "la inversión es más en Fuerzas Básicas y Tapatío, hacernos fuertes ahí para producir jugadores. Está mutando el proyecto y es importante poderlo transmitir. Ahora no ganamos, tampoco perdemos, pero no ganamos". Al ser consultado sobre el heredero del equipo: Amaury Vergara, desmintió las versiones que señalan al empresario de no estar al tanto de lo que ocurre en Verde Valle y reaccionó de forma rotunda al advertir que "yo creo que es sin duda de lo más falso quede escuchado en mi vida. Es un dueño atento, cercano, pero él atiende mega temas en Omnilife y para eso nos contratan y nos pagan. Tengo contacto, sino diario, cinco días de siete. Atento, presente y atento a las necesidades. Es lo más falso que he escuchado".

