Ricardo Peláez niega acercamiento con "Poncho" González o Salcedo y advierte regreso de Miguel Jiménez ante salida de Raúl Gudiño de Guadalajara

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara, apareció el viernes en un video publicada por los tapatíos en sus redes sociales para desmentir casi todos los rumores de salida del plantel rojiblanco para la próxima temporada y en otra parte de la entrevista con Chivas TV hizo lo propio con los posibles refuerzos que se especulaban pudieran llegar a la institución.

El líder de la parte deportiva en el Rebaño Sagrado aseguró el viernes que descartaba por completo cualquier salida de algún integrante de la base o del plantel principal que manejó el director técnico Luis Fernando Tena en el cancelado Torneo Clausura 2020 de la Liga MX ante los crecientes rumores que colocaban a Antonio Briseño o Cristian Calderón en otros clubes.

Zaldívar fue oficializado el viernes en una entrevista con Chivas TV

Peláez, durante un extracto de la entrevista con Chivas TV, niega las versiones del regreso de Carlos "Titán" Salcedo o del fichaje de Alfonso "Poncho" González al aseverar que "no, nada. Ni siquiera acercamiento hubo. O sea, de verdad, sí llama la atención (los jugadores), pero no hay que andar aclarando cosas" y argumentó que "la idea es traer a Chelo Zaldívar, que ya está con nosotros, haciendo exámenes médicos y por ahí, un probable regreso de (Miguel) Jiménez, el portero que estaba en Tampico, pensando en una probable salida, en caso que Gudiño que anda inquieto con que quiere jugar. De no ser así, nos quedaremos como estamos".

El directivo rojiblanco en otra parte de la extensa y reveladora entrevista que ofreció a Chivas TV analizó que "parecería como que Chivas gastó y cuando traes jugadores, inviertes, recuperas. Se vendieron mucho más Chivabonos, fuimos el equipo que más gente metió en los diez partidos que se jugaron, principalmente como local, como visitante también, entonces tiene una repercusión, el invertir en jugadores, que pareciera como que ya se fueron. Ahí están haciéndose exámenes médicos, los jugadores están y tienen un promedio de edad estupendo, entonces, la base se conserva. Pareceía como que se hizo un gasto infructuoso por un torneo que se suspendió y no es así. Es una inversión que ahí está, tenemos el mismo plantel, incluso me parece que mejorado con la llegada de estos dos jugadores (Ángel Zaldívar y Miguel Jiménez) que son de Chivas".

Zaldívar arribó el viernes a las pruebas físicas y médicas junto al resto del plantel rojiblanco y fue oficializado horas más tardes como la primera incorporación para la próxima temporada. "Wacho" Jiménez, quien terminó su cesión con Tampico-Madero tras la abolición del Ascenso MX, se reportará en los días siguientes y acompañaría al club tapatío durante la pretemporada a la espera de la muy probable salida de Raúl Gudiño, en un extenso mercado de transferencias, que se mantiene como un posible préstamo y la opción de compra dependería de su destino tanto en la Liga MX como en la Major League Soccer (MLS), en la que también es pretendido.