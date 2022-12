El exfutbolista y exdirectivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, se confesó la noche del domingo en su actual trabajo como panelista televisivo en el Mundial de Qatar 2022 al revelar en vivo que sufrió de los épicos regaños subidos de tono de parte del mítico entrenador Ricardo Tuca Ferretti, durante la etapa en que coincidieron en el redil después de la Copa del Mundo de Francia 1998.

El exdirector deportivo del Rebaño Sagrado, quien finiquitó un ciclo de casi tres años en Verde Valle el pasado 11 de octubre, con una polémica conferencia de despedida en el Estadio Akron, de inmediato se sumó a la mesa de expertos de la cadena televisiva TUDN con miras a este Mundial en el emirato árabe, desde donde se confesó en el más reciente episodio del programa Los Maestros.

Peláez, durante su intervención en el panel del programa Los Maestros de TUDN, reveló que a pesar de ser para aquel entonces un futbolista consagrado, que venía de ser mundialista en Francia 98 y campeón de la Liga MX, el entrenador le enseñó algunas cosas ya en la parte final de su carrera, aunque con su particular sello y recordó que "Tuca Ferretti, lo digo con toda sinceridad, es un técnico que corrige muchas cosas ya a jugadores de Primera División, defectos primarios como los perfiles defensivos, por dónde te vas a ir tú que traes la pelota".

El también exdirectivo del Guadalajara se extendió y aseguró ante la mirada atenta de sus compañeros de mesa: Jaime Lozano, Marcelo Balboa, José Manuel de la Torre, Mauro Camoranesi y Ricardo La Volpe, que "hemos visto hasta videos de él, les mienta la madre, pero corrige. A mí por ejemplo, el primer día que llegué a Chivas, primer entrenamiento, tiros de esquina y me dice: ¿tú que haces? Y le digo: que a mí me pongan la pelota entre el punto penal y el área y yo me encargó de rematar, esa esa mi estrategia".

Peláez se despidió tras casi tres años en Chivas (IMAGO7)

El exdelantero del Rebaño Sagrado confesó el épico regaño que le pegó el Tuca en pleno entrenamiento y añadió que "me dice: Picas, como si vas a esa zona y te tirás para atrás, y le digo: ¿Cómo, de qué me estás hablando?, y me dice: ¡Carajo! ¿Cómo se llama el equipo?, le digo: Chivas, (a lo que replica): No se llama Ricardo Peláez, tu te tiras para atrás, te jalas a dos y entra otro a rematar. Y metimos muchos goles, jalando marca". Cabe recordar que este peculiar entrenador ha sido viral en algunos momentos de su carrera debido a su caracter explosivo y a la forma de corregir tan particular a sus jugadores.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!