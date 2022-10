El ciclo como director deportivo de las Chivas del Guadalajara para Ricardo Peláez llegó este martes a su final de manera oficial, durante una conferencia en las instalaciones del Estadio Akron que se tornó polémica al adelantar primero que "viene otro proyecto que no conozco" y luego, esbozar de forma egoista que "es mi rueda de prensa, mi despedida y puedo decir lo que yo quiera". Así le dijo adiós el exdelantero rojiblanco a una gestión de casi tres años, que solo hundió más la reputación y opacó el palmarés de la institución tapatía.

El primer equipo del Rebaño Sagrado rompió filas el lunes 10 de octubre en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para cumplir con tres semanas de vacaciones antes de reportar de vuelta el el lunes 31 de octubre para someterse a las valoraciones médicas y físicas de rigor, para arrancar una pretemporada que llevará a los tapatíos a una gira de dos partidos por España, a celebrarse el 9 y 11 de diciembre.

Peláez reconoció, durante su intervención inicial en la conferencia, que "el día de hoy por la mañana nos reunimos con el Consejo Directivo en la oficina del presidente Amaury Vergara y tuvimos una plática larga que para mí va a ser inolvidable en toda mi vida; lloramos y nos agradecimos ambas partes el trabajo realizado durante tres años". Añadió de forma decisiva, que "se tocó el tema de mi continuidad, pero ellos decidieron que ya no continuara y entendí la decisión".

El delantero de las Chivas a finales de los años 90, cuando fue presentado como director deportivo el 26 de noviembre de 2019, prometió que en la institución se hablaría de títulos y de liguillas, pero apenas alcanzó una semifinal en casi tres años o cinco torneos, por lo que señaló que "mover al técnico a tres o cuatro jugadores, no alcanza. Se necesita un cambio de rumbo. Hubo muchas fallas mías, no voy a usar ahora la palabra fracaso, porque a Amaury Vergara no le gusta. Cuando yo llegué aquí prometí muchas cosas y lo voy a seguir haciendo con metas altas y objetivos altos, porque soy una buena persona".

Ricardo Peláez, durante su intervención y previo a la ronda de preguntas, mostró un poco de su personalidad al afirmar que "así me voy de esta institución, agradecido de una manera brutal y lo reitero, a las instituciones en las que he trabajado; es mi rueda de prensa, es mi despedida y yo puedo decir lo que yo quiera. Entonces, gracias Chivas-Omnilife, gracias Cruz Azul, gracias América-Televisa, gracias Selección Nacional y gracias principalmente a mi familia". Reconoció en la conferencia que "fallé en muchos temas, como en la contratación de muchos jugadores" y evitó referirse a sus aciertos, por lo que se despidió, "contentos con lo poco que hice. Gracias a los aficionados de Chivas que son un chingo... No estoy para que me reconozcan nada". El ahora exdirectivo se mostró dispuesto a ayudar a su sucesor.

