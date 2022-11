El exdirector deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, protagonizó la noche del lunes un épico encontronazo con el extécnico rojiblanco Ricardo La Volpe al aire, durante una transmisión de televisión totalmente en vivo desde Qatar y que fue replicada en las redes sociales por el también seleccionador mexicano en la Copa Mundial de Alemania 2006.

El mal recordado exdirectivo del Rebaño Sagrado confirmó el martes 11 de octubre su salida del redil tras llegar a un acuerdo con la cúpula del Grupo Chivas-Omnilife para finiquitar su vínculo contractual y de inmediato, anunció su incorporación a la mesa de expertos que acompañan al equipo de narradores y comentaristas de la cadena TUDN en la cobertura exclusiva del Mundial de Qatar 2022.

Peláez, quien fue reemplazado por el español Fernando Hierro en las Chivas, inició la épica discusión frente a las cámaras de la cadena TUDN totalmente en vivo desde la ciudad de Doha y a solo unas horas del debut de la Selección Mexicana, que este martes igualó 0-0 con su similar de Polonia en el Estadio 974, correspondiente a la Jornada 1 del Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

El exdirigente del Guadalajara llamó la atención de La Volpe, exportero naturalizado mexicano, al referir: "Tu eres una gran técnico y te lo digo, porque me tocó trabajar contigo en América. ¿Sabes qué creo que te falta a ti? Gestión del jugador, que el jugador este contento, motivado y no estarlo regañando y corrigiendo de todas todas, te digo".

La Volpe y Peláez coincidieron en América entre 2016 y 2017 (IMAGO7)

La Volpe, quien tuvo pasantías con las Chivas en 1989 y luego en 2014, coincidió con Peláez en las Águilas en 2016 y le replicó de forma épica al señalarle que "la verdad, me parece bárbaro que te pusieron del lado como periodista y no como técnico, porque no sabes nada" ante las carcajadas de los integrantes del panel, entre los que se encontraba Javier Aguirre. A lo que intervino Cabecita de oro para acotar que "tan no sé nada, que te llevé al América". El exarquero continuó y argumentó: "Porque en tu equipo, en el América, te puse a dos millonarios, que me hubieran dado el 10%: Edson Álvarez y Diego Lainez. Si me hubieras dado el 10% por lo menos de lo que te di, en tu equipo. Mira qué confianza y qué poca confianza le doy a los jugadores. ¿La verdad? Ya me tendría que ir".

