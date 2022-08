El polivalente mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Roberto Alvarado, reconoció este miércoles en una entrevista exclusiva vía telefónica un factor clave en la crisis de resultados que atraviesa el primer equipo en este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y que necesitan recuperar de inmediato, para poder retomar el camino a la clasificación a Liguilla en la tabla de posiciones de este campeonato.

Alvarado, durante la plática vía telefónica con Marca Claro, aseguró que "es un sueño poder estar en ese Mundial de Qatar, pero claro es importante hacer bien las cosas en tu club, en este caso Chivas. Primero se debe empezar por ahí, hacer las cosas bien, seguir trabajando, tratar de revertir esta situación, ya el entrenador de la Selección sabrá si nos toma en cuenta o no, pero que no quede en nosotros que no dimos nuestro máximo y que se nos vean esas ganas por sobresalir en el equipo, para que nos puedan voltear a ver desde Selección Nacional".

El Piojo Alvarado confesó quién le recomendó jugar en el Rebaño Sagrado y reveló que "con Orbelín (Pineda), que era con el que más platicaba y me habló maravillas de Chivas, antes de que viniera para acá y sí, al llegar a Chivas era lo que yo esperaba, un equipo de grandes jugadores, una afición que te exige bastante, que siempre te está exigiendo y quiere lo mejor para el equipo. Una directiva que siempre quiere y me lo dijo desde un principio, que viniera a aportar lo que yo sabía, pero más allá de eso querían que este equipo peleara por liguillas y por títulos. Si bien no se nos han dado las cosas, yo sigo confiando en que vamos a dar vuelta a la página y que vendrán los resultados positivos. La realidad es que hoy estamos en un mal momento, también creo que no hay que poner excusas, pero sí seguir trabajando, seguir metiendo, para poder revertir la situación. Estoy muy contento en Chivas, en la ciudad y me gusta mucho estar aquí".

¿Cuál ha sido el factor clave en la crisis de Chivas?

El polivalente mediocampista de las Chivas reconoció una razón clave que ha derivado en esta crisis de resultados y señaló a Marca Claro que "desde mi punto de vista personal, siento que ha sido un factor que no hemos tenido nada de confianza, porque todos los días veo a los compañeros cómo se exigen, cómo están atentos en la definición, nos va bien en los entrenamientos, pero llegan los partidos y estamos con esa falta de confianza y esa falta de contundencia. Tenemos por partido, creamos unas tres o cuatro jugadas en las que claramente pudieramos hacer gol y esa falta de contundencia nos termina afectando. Pero sé que los resultados van a llegar, se nos van a dar y vamos a poder revertir esta situación, por la que estamos pasadando, pues obviamente nadie de los compañeros, ni yo, queremos que nos vaya mal, que estemos así, pero confío plenamente que le vamos a poder dar vuelta a la página y los resultados positivos van a llegar".

El Piojo Alvarado advirtió previo al Clásico Tapatío del sábado que "lo que pase con Atlas yo creo que no, eso no pesa. Si bien veo yo que el hecho que Atlas sea bicampeón, pues al final te exige a ti como jugador y como grupo que quieras hacer las cosas bien, que quieras también buscar un campeonato y después seguir peleando títulos, pero no nos pesa. Nos preocupa es hacer las cosas bien, llegar de la mejor forma para el sábado y los partidos contra el Atlas te motivan y te dan ese plus para jugar los demás partidos y poderlos disfrutar".

