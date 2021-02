Rodolfo Cota jugó con León Sub-20 y se baja frente a Chivas en la Jornada 5

Rodolfo Cota, portero del club León y ex jugador de las Chivas de Guadalajara, sorprendió a todos este lunes al aparecer como titular en la alineación de la categoría Sub-20 en el duelo celebrado en la casa club de Guanajuato y se volverá a ausentar en la convocatoria del primer equipo frente al Rebaño Sagrado, en el partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX, que se escenificará en el Estadio Nou Camp.

El guardameta de los "panzas verdes" y ex integrante del Club Deportivo Guadalajara viene de ser una de las figuras en el título que alzó La Fiera en el pasado Torneo Apertura Guard1anes 2020, pero debido al pésimo inicio que tuvo el plantel y una indisposición, no estuve presente en la convocatoria del técnico Ignacio Ambriz en la victoria 3-1 sobre Atlético de San Luis, en la pasada fecha y que significó el primer triunfo del año para los campeones.

Cota, arquero internacional mexicano de 33 años de edad, no apareció en la lista que presentó "Nacho" Ambriz el pasado lunes frente a los potosinos en el Estadio Nou Camp, donde La Fiera concretó su primera celebración de este Guard1anes 2021 y motivo por el que sería una decisión técnica repetir la alineación en esta nueva fecha frente a las Chivas.

Cota fue titular con León frente a Chivas pero en Sub-20 (Liga MX)

Ambriz, tras la victoria sobre San Luis, consideró que "el equipo tuvo mejor respuesta física, no están aún como yo quisiera, pero al ganar se corrige mejor. La siguiente semana tendremos que estar mucho mejor en todos los aspectos ante una buena visita como Guadalajara". Por lo que argumentó que en su decisión de darle oportunidad a Alfonso Blanco en la portería, sobre Cota, no existe un tema personal y afirmó que "son decisiones que tengo que tomar. Rodolfo (Cota) nos ha dado un campeonato, pero hoy he decidido que Blanco esté jugando".

COTA EN S20



Hoy vuelve a parar Alfonso Blanco, contra Chivas esta noche



Rodolfo Cota fue enviado a parar a la Sub20 pic.twitter.com/53ZBuqTfk4 — Julio Saucedo (@JULIO_SAUCEDO) February 8, 2021

Rodolfo Cota apareció este lunes como arquero titular de la categoría Sub-20 frente a su similar de las Chivas en las instalaciones de la casa club León, un partido en el marco de la quinta jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX de Fuerzas Básicas, por lo que Ambriz dejó claro que no se trata de una cuestión personal y tras la especulación de un supuesto castigo por todo lo que dejó aquel polémico penal ante José Juan Macías en las semifinales del pasado Guard1anes 2020.

.@RodolfoCota_ está jugando con la Sub 20, lo cual podría dar indicios de que nuevamente @poncho_blanco13 , iría como titular al arco felino esta noche ante @Chivas pic.twitter.com/2N9xPFKqw1 — Paco Montes (@PacoMontesLA) February 8, 2021

No es regla, podría incluso Cota ir a la titularidad, pero por lo general quienes tienen minutos en Sub 20, lo hacen para no perder ritmo y quienes van de inicio están en concentración. La sana competencia es muy útil para mantener nivel ¡Saludos! — Paco Montes (@PacoMontesLA) February 8, 2021