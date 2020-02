Salir a cenar no te quita lo profesional, pero siendo responsable: Brizuela

Isaac Brizuela, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, aseguró que "estamos en un equipo que está en la mira de todos" al referirse a los recientes casos de indiscipina en los que se vieron envueltos sus compañeros Cristian Calderón y Uriel Antuna, durante una extensa entrevista con el programa Futbol Picante, que transmite la cadena internacional ESPN.

El volante del Rebaño, fue consultado sobre la frase de Ricardo Peláez en la que asevera que los jugadores tienen que serlo 24/7, a lo que señaló que "sí y soy de ese tipo de personas. El salir a cenar no te quita lo profesional, sabemos que somos personas, que podemos ir a la plaza como cualquier otra gente, al cine, a convivir con amigos, pero siendo responsables. Sabiendo que estamos en un equipo que esta en la mira de todos, que ahora mucha gente trata de joder tu carrera, no sé si por envidia, hasta los mismos amigos tratan muchas veces de verlo como un juego y no se dan cuenta que lastiman a algún compañero".

El "Cone", durante su intervención en la entrevista con ESPN, reconoció que en la actualidad del club rojiblanco "vende más una noticia que tenga polémica, da más qué hablar. Vas a joder a esa persona, su familia, a todo el entorno que esta dentro de esa persona y muchas veces es lo malo. A mi no me gusta mucho que las cosas buenas sean publicadas, porque mucha gente te dice que las obras buenas te quedan a ti y no tienes que presumirlas, con que te sientas bien es suficiente, pero sí hay que ser muy cuidadoso hasta el momento de tomarte un refresco se puede malinterpretar por una simple foto, así que tener mucho cuidado, saber a donde vas o con quien estas y ser muy responsable de los horarios y los lugares en que estas".

El Rebaño Sagrado, que viene de imponerse 1-0 sobre los Xolozcuintes en el Estadio Caliente por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa tras la vuelta de los cinco convocados al microciclo con la selección mexicana, para recibir al club León en el Estadio Akron.