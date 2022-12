Las transacciones entre el Rebaño y Grupo Pachuca siguen sólidas y estables, pero por factores externos al Guadalajara no se ha anunciado.

¿Se cayó? La razón por la que Chivas no ha confirmado como refuerzo a Víctor Pocho Guzmán

En el interior de Chivas se sigue trabajando fuerte para cerrar la plantilla con la que el entrenador Veljko Paunovic encarará el Clausura 2023, por lo que la intención es que los refuerzos sean anunciados cuanto antes para que se pongan bajo las órdenes del estratega serbio, en donde el jugador más esperado por la afición rojiblanca es Víctor Guzmán.

El Pocho se ha convertido en un sueño casi imposible para los seguidores de la institución tapatía debido a que en múltiples ocasiones se ha intentado contratar, pero por alguna uy otra circunstancia no puede convertirse en una realidad en el Guadalajara, situación que parece está a punto de cambiar.

Una fuente al interior del club confirmó a Rebaño Pasión que el conjunto de la Perla de Occidente no ha anunciado al Pocho como refuerzo debido a que no han podido cerrar la firma del contrato por dos circunstancias ajenas a Fernando Hierro y compañía: la primera es que el jugador recibió permiso especial debido a que se casó el pasado fin de semana en Jalisco, por lo que todo se cerrará en unos días. La segunda razón es porque su agente no está en México.

Se espera que todo se haga oficial en las próximas horas, máximo días y que el Pocho reporte con el Guadalajara a entrenar a partir del próximo lunes 26 de diciembre, para que se ponga bajo las órdenes de Paunovic y compañía.

¿Se quedará el Canelo Angulo en Chivas?

Pese a que las directivas de Chivas y Grupo Pachuca ya han alcanzado un acuerdo entre ellos e inclusive con los jugadores involucrados en la negociación, la realidad es que hasta que el Guadalajara no reciba a Guzmán, no se desprenderán del Canelo Angulo, quien seguirá reportando con el club hasta que cambie su situación contractual, es decir, hasta que firme su nuevo vínculo con el León.

