El entrenador del Guadalajara destacó a su delantero y recordó que la exhibición de este lunes no debe relajarlos.

Chivas continúa demostrando evolución constante bajo la tutela del entrenador Veljko Paunovic y así lo hizo en el duelo de la Copa Sky contra Santos en donde ganó por marcador de 4-0; sin embargo, el serbio lo toma con mesura pese a que el Rebaño mostró muchos conceptos que ha implementado en este mes de trabajo.

“Aunque hoy ha salido muy bien, sobre todo los primeros 37 minutos, el equipo ha estado fantástico con y sin balón, pero creo que todavía falta para mejorar y estoy seguro de que seguiremos haciéndolo. Se los he dicho a los chicos, aquí es un gran avance el ver al equipo jugar de esta manera, pero no hemos hecho nada todavía. Seguimos trabajando con la cabeza agachada, enfocados, con humildad, con disciplina, con pasión y con hambre.

“El equipo ha asimilado el trabajo y la propuesta que hemos tenido en la manera que queremos jugar con y sin balón. El trabajo sin balón es muy importante. Se ve que el equipo ha asimilado muy bien, ha trabajado bien en cuanto a los conceptos. Insistimos en que hay cosas que no se negocian en nuestro equipo que es el trabajo, el orden, la organización y la mentalidad”, explicó el europeo en conferencia.

Paunovic destacó la constancia y mentalidad de Santiago Ormeño, quien pese a las constantes críticas de la afición ha seguido trabajando y preparándose para cuando se le brindara la oportunidad.

“Es un buen ejemplo de alguien que trabaja y espera su oportunidad y que cuando le llega, está listo. Todos hemos pasado por situaciones de que las cosas no están bien y que no estamos cumpliendo las expectativas. Siempre debes tener ese fuego de demostrar de que valgo para jugar a un gran nivel. Con trabajo, paciencia e insistencia. No quiere decir que ahí acaba, en el futbol nos tenemos que reivindicar en cada partido”, concluyó el estrateha rojiblanco.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!