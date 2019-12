"Sepan que vamos a buscar la Liguilla y el campeonato": Antuna

Uriel Antuna, nuevo mediocampista ofensivo de las Chivas de Guadalajara, reveló este viernes en una entrevista exclusiva con ESTO sus elevadas expectativas al señalar que "vamos a buscar la Liguilla y el campeonato", dos cosas que le han hecho esquivas al club tapatío desde hace cinco torneos. Además lanzó una advertencia a los "grandes" de la Liga MX para este venidero Clausura 2020.

El veloz volante del Rebaño Sagrado, uno de los ocho refuerzos que se incorporaron en este mercado, fue muy claro al asegurar que "la llegada de todos los jugadores es para que los clubes grandes nos tengan miedo y eso es lo que vamos a hacer, desarrollar nuestro juego, salir a ganar todos los partidos, que los equipos como América nos tengan miedo y que digan: 'no va a ser sencillo, vamos contra Chivas'. Esa es nuestra mentalidad" y añadió que "América es un buen equipo, es un grande, tiene muy buenos jugadores, pero pienso que nosotros unidos, junto a la calidad de los jugadores que ya estaban y los que faltan por llegar, vamos a explotar al máximo y podemos ganarle al que sea", por lo que argumentó que "a cualquier equipo se le puede ganar si todos estamos unidos, de eso no tengo ninguna duda".

Antuna, en la entrevista con ESTO desde la pretemporada rojiblanca en Cancún, reconoció que "Chivas es un club tan grande, que siento que me va a levantar mucho más el nivel. Compartir con puros mexicanos y tener competencia tan dura servirá. Tengo mucho qué crecer, me gustaría jugar más y dar todavía más con esta playera", por lo que prefirió "prometer, nada, comprometerme a todo, a dar el máximo, entregar todo dentro de la cancha. No sólo yo, todos queremos darles alegrías, que sepan que vamos a buscar la Liguilla y el campeonato desde el principio".

El explosivo mediocampista del Club Deportivo Guadalajara reconoió que este "es un reto difícil y complicado, pero eso me gusta, fue eso lo que me hizo venir para acá, llevar a Chivas donde se merece estar. Tiene que pelear con los grandes clubes y por eso venimos" y reiteró que "estar en Chivas me vendrá muy bien, el sueño de todo mundo es jugar en Europa, y el mío también. Me quedé con una pequeña espinita, tengo que hacerlo bien aquí para volver".

Antuna aceptó tener una obsesión y es meterse a la fiesta grande y levantar un trofeo como jugador rojiblanco al asegurar que "es complicado, por lo mismo que llevamos cinco torneos sin clasificar, yo pienso que el equipo está comprometido e ilusionado de clasificar en este torneo y estamos listos para luchar por la Liguilla y pelear por el campeonato".

