Sergio Flores ha pasado de anonimato a ser el equilibrio del Club Guadalajara en el centro de la cancha, pues sus buenas actuaciones lo han llevado a ganarse la confianza de los últimos entrenadores como Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Leaño y Ricardo Cadena, dejando claro que su talento sigue en aumento.

En cuestión de un año el valor de La Morsa pasó de los 200 mil a los 2.5 millones de euros, por ello se ha convertido en un activo importante del Rebaño Sagrado que busca consolidarlo como otro de sus canteranos más exitosos en los recientes años, al igual que Fernando Beltran.

Las 25 cosas que no sabías de Sergio Flores

25.- ¿Cuál es su nombre completo?

Su nombre es Sergio Adrián Flores Reyes

Imago7

24.- ¿De qué parte de la república es Flores?

Nació en Torreón Coahuila, al norte de México

Imago7

23.- ¿Cuál es su fecha de nacimiento?

El 12 de febrero de 1995 y tiene 27 años.

Imago7

22.- ¿Por qué le dicen La Morsa?

Por las características de su rostro donde su labio superior apunta un poco más hacia afuera y esto tiene cierta similitud con las morsas.

Imago7

21.- ¿Cómo inició su carrera en el futbol?

Inició en la escuela de futbol de Torreón, Cesifut donde lo observó Chivas en el 2010 para darle la oportunidad de ir a Guadalajara. Ha estado registrado en la Liga MX desde el 2011. Pasó por todas las divisiones desde la Tercera hasta la Sub-20 y Tapatío antes de llegar al primer equipo.

Imago7

20.- ¿Quiénes fueron sus mayores influencias para que fuera profesional?

"Todos los días jugaba en el barrio allá en Torreón, en al primaria, en la secundaria, me la pasaba jugando siempre, vivía con un balón al lado. Con mi papá y mi hermano siempre practicamos futbol desde que yo recuerdo, mi papá jugó en equipos del pueblo donde él vivía, mi hermano también en equipos de ahí del barrio", reveló para el portal oficial de Chivas.

Imago7

19.- ¿Cuándo debutó con Chivas?

Fue en julio del 2015 cuando apareció por primera vez con la camiseta rojiblanca dentro de la Copa MX en un partido ante Mineros de Zacatecas.

Imago7

18.- ¿Ha jugado en la Selección Mexicana?

No a nivel mayor, pero sí fue pieza clave en el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda en el 2015.

Imago7

17.- ¿En qué año salió de Chivas?

Para el 2016 fue enviado a jugar con Coras Tepic y regresó a Guadalajara en el 2020 para ganarse un lugar.

Imago7

16.- ¿En qué otros equipos ha jugado?

Después de su paso por Coras fue a Zacatepec del 2016 al 2017 y más tarde jugó con Mineros de Zacatecas del 2018 al 2020.

Imago7

15.- ¿Con qué entrenador de Chivas llegó a la Liga MX?

Fue Víctor Manuel Vucetich quien empezó a echar mano de sus cualidades para colocarlo en el centro de la cancha en el 2020.

Imago7

14.- ¿En qué posición se desempeña Sergio Flores?

La Morsa es un jugador con gran dinámica y recuperación de balón en el mediocampo. Su capacidad para enviar pases precisos ha sido destacados en diversas ocasiones dentro de la Liga MX con altos porcentajes de efectividad.

Imago7

13.- ¿Cuándo fue su debut en Liga MX?

Fue en la Jornada 1 del Torneo Guard1anes 2021 cuando Vucetich decidió darle la confianza para colocarlo en el partido contra Puebla en el Estadio Cuauhtémoc.

Jammedia

12.- ¿Qué técnico lo hizo capitán de Guadalajara?

Ante sus buenas actuaciones, fue Marcelo Leaño quien decidió darle el gafete de capitán con pocos partidos en Primera División y en el Clausura 2022 fue el líder dentro de la cancha en varios juegos a partir de la Fecha 3 contra Querétaro.

Imago7

11.- ¿Quién fue el primer entrenador de Flores en su carrera?

"Mi primer técnico fue Heriberto Padilla en Cuarta División, con él hice pruebas con los chavos de mi edad, el fue el que me dijo que quedaba, fue en el año 2010, Duré dos torneos en Cuarta División, después fueron como cinco, diez partidos en Tercera División y de ahí me subieron a la Sub 17 y me adelantaron un poco el proceso con la Sub 17 con el profe Alberto Coyote, fue quien me llamó", contó en la página oficial del Rebaño.

Imago7

10.- ¿En qué países ha jugado fuera de México?

"Gracias a Dios me ha tocado ir dos veces a Brasil, al torneo de Rio Prieto, también fui a un viaje a China con los de la Sub 20, en ese entonces la categoría era la 93, Italia dos veces al Torneo de Gradisca, a Chile en donde quedamos campeones. Todos los viajes a Sudamérica, a Brasil, a Chile nos sirven mucho porque conocemos un futbol diferente, son muy buenos y a la vez muy rudos para el futbol y nos sirve para ver cómo se juega por allá", expresó la Morsa.

Imago7

9.- ¿Quién es el ídolo extranjero de Sergio Flores?

El propio futbolista ha revelado que su modelo a seguir es el centrocampista del Barcelona, Sergio Busquets, por su estilo de juego y la manera en que se desplaza dentro de la cancha.

Imago7

8.- ¿A quién recuerda con cariño de sus inicios en Chivas?

Flores confesó que Jorge el Chatón Enríquez fue uno de los jugadores que más lo apoyó cuando estuvo en las fuerzas básicas de Guadalajara: 'Chatón' (Jorge Enríquez) siempre fue muy buena persona, fue un amigo para nosotros, desde que llegamos siempre nos saludaba y nos hablaba bien, y ahora yo lo he visto, cómo jugamos la misma posición, lo sigo y me gusta mucho cómo juega. Me tocó estar con él en la Selección antes de comenzar los (Juegos) Olímpicos”.

Imago7

7.- ¿Cuándo anotó su primer gol con Chivas?

Fue en la Jornada 17 del Apertura 2022 cuando marcó su primer anotación con el Rebaño ante Cruz Azul y lo hizo de manera espectacular para colocar el 1-1 hasta ese momento en el juego que terminó a favor de La Máquina.

Imago7

6.- ¿Cuál ha sido la peor lesión que ha sufrido?

En mayor del 2022 se informó que tenía un problema en el menisco lateral de la rodilla derecha y por lo tanto se le hicieron microfracturas en el cartílago del cóndilo femoral. Esto lo tuvo fuera alrededor de 10 semanas y se perdió el arranque del Apertura 2022.

Imago7

5 .- ¿Cuál es el peso y la estatura de Sergio Flores?

Mide 1.85 metros y pesa 80 kilogramos, es de los jugadores más altos de la plantilla rojiblanca.

Imago7

4.- ¿Cuándo debutó en un Clásico Nacional?

Fue en el partido de la Jornada 10 del Apertura 2021 cuando Sergio Flores apareció en un duelo por el orgullo nacional ante América que terminó 0-0.

Jammedia

3.- ¿Cuál es el número que utiliza en Chivas?

La Morsa juega con el jersey número 30 y todo apunta a que no cambiará para la siguiente temporada.

Imago7

2.- El mensaje de agradecimiento con Víctor Manuel Vucetich

"Me siento bien, somos profesionales, nos dedicamos al futbol y sabemos que esto pasa. Estoy muy agradecido, me dio la confianza, pero somos profesionales y seguimos trabajando, seguimos siendo amigos fuera de la cancha, pero tenemos un presente diferente", comentó en declaraciones para el diario El informador.

Imago7

1 .- Hasta cuándo tiene contrato y cuál es su valor

El volante de recuperación termina su acuerdo con Chivas en diciembre del 2022 y su carta vale 2,5 millones de euros.

Imago7

