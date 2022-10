Aunque existe plena confianza por parte de un sector de aficionados rojiblancos en el trabajo del dirigente español, hay analistas que no le auguran buen futuro.

La incorporación de Fernando Hierro como director deportivo en el Club Guadalajara trajo consigo bríos renovados en busca de dejar atrás el doloroso pasado que ha significado estar muy lejos de pelear por títulos y no calificar a la Liguilla de manera recurrente, pero hay un sector de analistas que no están muy convencidos de que el español sea la solución que necesitan los rojiblancos.

El directivo español tiene poco más de una semana en el Rebaño Sagrado y el único anuncio que se ha dado bajo su gestión es la del nuevo jersey conmemorativo que saldrá a la venta en los siguientes días, ya que la incorporación del nuevo entrenador ha tardado más de lo esperado y por ello se encuentra en España tratado de cerrar el fichaje de Albert Celades.

ver también Altas, bajas y rumores para el Clausura 2023

Pero la mala noticia para la flamante gestión del dirigente de Chivas es que en noviembre se irá al Mundial de Qatar como analista de la cadena Telemundo, aunque era un compromiso que ya tenía pactado desde antes de que asumiera el control deportivo de los tapatíos, no obstante, esto le jugará en contra con todo y que sus dos hombres de confianza, Juan Carlos Martinez y Fran Pérez serán sus ojos en Verde Valle durante su ausencia.

Héctor Huerta augura fracaso de Hierro en Chivas

El periodista Hector Huerta explicó los motivos por los que ve pocas posibilidades de que Guadalajara triunfe en el Clausura 2023, ante las concesiones con Hierro: “Es un error dejarlo ir a la Copa del Mundo, traerlo no. Porque hoy que no conoce el medio justamente lo que necesita es tiempo y está desperdiciándolo en una actividad que no es su actividad central en este momento”.

Encuesta ¿Hasta dónde llegará Chivas con Hierro como directivo en el Clausura 2023? ¿Hasta dónde llegará Chivas con Hierro como directivo en el Clausura 2023? Mínimo a las Semifinales Creo que hasta la Final Yo creo que igual que siempre, al Repechaje Formará un equipo campeón YA VOTARON 339 PERSONAS

“Es una reverenda estupidez de quien haya permitido esto, sí. Yo lo anticipo como un fracaso en el primer torneo, seguro, porque no puedes armar un equipo de quién llega, quién se va, cuando no tienes a alguien de tu confianza aquí tomando esas decisiones”, comentó el comunicador en Fubol Picante de ESPN.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!