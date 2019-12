Si me quedo el resto de mi carrera en Chivas, no tendría problema: Briseño

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, reconoció en una entrevista con el diario Publimetro que "si me quedo aquí el resto de mi carrera, no tendría problema", por lo que pudiera vería con buenos ojos cumplir su etapa como futbolista profesional en el club tapatío, aunque reveló también cuál sería su principal deseo de seguir como rojiblanco.

El Rebaño Sagrado, que debuta el 11 de enero frente a FC Juárez en el Estadio Akron por el Clausura 2020, contó con la inmediata gestión de Ricardo Peláez como director deportivo para reestructurar la plantilla con ocho refuerzos: Uriel Antuna, José Antonio Madueña, José Juan Vázquez, JJ Macías, Cristian Calderón, Víctor Guzmán, Alexis Peña y Jesús Angulo.

El "Pollo" Briseño, en una entrevista con el periodista César Huerta Salcedo, afirmó que tras jugar un año en el Feirense de la Liga de Portugal "ya no me quita el sueño ir a Europa, porque ya conocí lo que es, no probé las mieles de Champions y eso, claro que me gustaría, sería un mediocre si no digo que me gustaría estar. Pero si me quedo aquí el resto de mi carrera, 10 u 11 (años) no tendría problema".

El zaguero central rojiblanco, de 25 años de edad, confesó a Huerta Salcedo en su plática realizada en la ciudad deportiva de Verde Valle que "lo que sí me gustaría mucho, como lo he dicho varias veces, es llegar a selección mayor y no tengo prisa, pero sí estoy trabajando para poder lograrlo".

