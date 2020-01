"Si por mi fuera voy a Chivas": Carlos Salcedo

Carlos Salcedo sigue haciendo de las suyas en las redes sociales y una vez más causa revuelo porque esta tarde transmitió en vivo desde su cuenta de Instagram y le envió un par de mensajes a la directiva de Tigres, quienes no parecen tenerlo en cuenta por los momentos.

El ex jugador del Rebaño Sagrado no ocultó sus ganas de regresar a Guadalajara y esto probablemente no caerá muy bien en Monterrey.

¿Otra novela de Carlos Salcedo?��



��‍♂“No tengo idea de porqué no estoy concentrado"

��"Si por mi fuera voy a Chivas con una lona para jugar allá en Guanatos”

��Javier Aquino le escribió: "Ya deja el celular"



