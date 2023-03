Para el Club Guadalajara las buenas noticias llegada día con día, después del buen paso que acumulan en el Torneo clausura 2023 al colocarse en la tercera posición de la clasificación general con 21 puntos, pero al inicio de esta semana el que reapareció en los entrenamientos fue Alexis Vega, quien se lesionó en la Jornada 2 durante el duelo contra San Luis y a partir de ese momento se ha perdido los siguientes encuentros de los rojiblancos.

Mucho ha pasado a favor del Rebaño Sagrado desde que el Gru se lastimó y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de la pierna derecha con la esperanza de que entre seis y ocho semanas estuviera listo, el plazo se cumple tentativamente para el Clásico Nacional frente al América que se disputará el 18 de marzo en el Estadio Akron, pero la afición desea que se dé alguna sorpresa antes y eso sería contra Puebla en la Fecha 11.

En algunos videos grabados por las cuentas oficiales de Chivas se ha podido ver al atacante en las prácticas bajo el mando del estratega Veljko Paunović, sin embargo todavía no trabaja con la misma intensidad que el resto de sus compañeros, no obstante, la recuperación va por buen camino y la intención del cuerpo medico es no apresurar el regreso del delantero para que no presente algún otro malestar.

Presente Alexis Vega en el partido por la equidad

Este miércoles 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un partido por la equidad donde apareció Vega en la imagen donde tanto el equipo varonil como femenil posaron en una clara muestra de la integración y unión que existe en la institución en favor de la igualdad, ahí se pudo ver la presencia del Gru, quien no tomó parte en el encuentro.

“Además de los jugadores y jugadoras, también estuvieron presentes los cuerpos técnicos completos, así como los Directores Deportivos Fernando Hierro y Nelly Simon. Al final del encuentro, todos y todas se juntaron en el centro del campo para tomar una fotografía que simboliza uno de los principios fundamentales del Club Deportivo Guadalajara: la Unión, mensaje que justo hoy en el Día Internacional de la Mujer toma una dimensión mayor para sensibilizar a la sociedad en general sobre todo lo que significa e implica la equidad”, fue parte de lo que publicó el portal oficial del Rebaño.

